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  • Трамп объснил, почему ЧМ-2026 стал самым успешным в истории ФИФА

Трамп объснил, почему ЧМ-2026 стал самым успешным в истории ФИФА

11 июня, 10:20
21

Президент США Дональд Трамп высказался о значимости предстоящего чемпионата мира для ФИФА.

«Это самый успешный чемпионат мира, который у них был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне. Они никогда не продавали билеты настолько быстро.

И это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране о соккере не думают. Это самый успешный чемпионат мира.

Я разговаривал с Джанни [Инфантино]. Он великолепен, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не случалось.

[О проблемах с визами при въезде на ЧМ-2026]. Мы работаем с этим очень плотно, дабы убедиться, что правильные люди приезжают в нашу страну», – сказал Трамп.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
  • В нем впервые выступит 48 команд.

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Источник: страница BBC Sport в соцсети X
Чемпионат мира Инфантино Джанни
Комментарии (21)
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Император Бомжей
1781163453
Как можно говорить, что он самый успешный, если он еще не начался!?))) В плане заработка возможно, потому что цены конские на все абсолютно.. Мы посмотрим заполняемость стадионов!! А еще мы помним провальный турнир который прошел в США, чемпионат мира среди клубов, с пустыми требунами даже на топовых играх!
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lek!
1781163464
Самый говнистый ЧМ мира будет , даже не собираюсь смотреть матчи позже 22:00 принципиально . Желаю большого провала вам , и что бы весь мир над вами смеялся . ЛУчший ЧМ до сих пор люди признают в россии .
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sochi-2013
1781164000
Он издевается или на самом деле клинический идиот? ( с медицинской точки зрения)
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Чугунный скороход
1781164411
😂
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almanev
1781165929
Его ещё нужно провести и не обосраться
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NewLife
1781167593
У этого дебила всё всегда самое самое, но на самом деле он самый большой идиот из всех американских президентов. Есть письменное свидетельство слов его матери: моего сына ни в коем случае нельзя допускать до политики - будет беда. Его отец магнат по недвижимости в Нью Йорке, от которого трумп унаследовал капитал и профукал его, несколько раз был банкротом, потом поднялся на тв шоу. Родители талантливые и умные люди, но на трумпе (именно так произносится его немецкая фамилия) природа отдохнула, и на свет появился мерзавец🫨
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...уефан
1781167623
...мог бы просто сказать - "супер-пупер"...
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boris63
1781168343
Полный дурдом.
Ответить
Hector вернулся
1781170853
Сказочный пистабол
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Plyash
1781171343
Америкосы конченные идиоты , вместе с трампом . Как можно назвать самым успешным действо , которое ещё не только не закончилось , но ещё и не начиналось . Америкосы всегда были самовлюблёнными и самоуверенными придурками , но сейчас их кретинизм превышает все человеческие нормы . Желаю им обосраться на этом форуме по самые помидоры , в чём я собственно , и не сомневаюсь . Удачи всем нам .
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