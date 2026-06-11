Трамп объснил, почему ЧМ-2026 стал самым успешным в истории ФИФА

Президент США Дональд Трамп высказался о значимости предстоящего чемпионата мира для ФИФА.

«Это самый успешный чемпионат мира, который у них был. Они никогда не продавали билеты на таком уровне. Они никогда не продавали билеты настолько быстро.

И это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер», не так ли? В этой стране о соккере не думают. Это самый успешный чемпионат мира.

Я разговаривал с Джанни [Инфантино]. Он великолепен, он босс. И он сказал, что ничего подобного раньше не случалось.

[О проблемах с визами при въезде на ЧМ-2026]. Мы работаем с этим очень плотно, дабы убедиться, что правильные люди приезжают в нашу страну», – сказал Трамп.