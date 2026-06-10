«Матч ТВ» назначил комментатора на игру-открытие ЧМ-2026

Роман Трушечкин, комментатор «Матч ТВ», отработает матч-открытие чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и ЮАР.

Церемонию открытия проведут комментаторы Дмитрий Шнякин и Михаил Моссаковский – их работа начнется в 20:40 по московскому времени. Сразу после церемонии стартует игра Мексика – ЮАР, которую прокомментирует Роман Трушечкин.