«Матч ТВ» назначил комментатора на игру-открытие ЧМ-2026

Роман Трушечкин, комментатор «Матч ТВ», отработает матч-открытие чемпионата мира-2026 между сборными Мексики и ЮАР.
Церемонию открытия проведут комментаторы Дмитрий Шнякин и Михаил Моссаковский – их работа начнется в 20:40 по московскому времени. Сразу после церемонии стартует игра Мексика – ЮАР, которую прокомментирует Роман Трушечкин.
- Трушечкин и Шнякин ранее уже работали вместе на ключевом матче чемпионата мира-2022: именно они комментировали финал чемпионата мира-2022 в Катаре, который также транслировал «Матч ТВ».
- 23-й чемпионат мира по футболу стартует 11 июня в Мехико. Трансляцию турнира покажет «Матч ТВ».
- Впервые чемпионат мира пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде.
Источник: «Матч ТВ»