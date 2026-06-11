Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Канады и сборной Боснии и Герцеговины состоится 12 июня 2026 года. Встреча пройдет в Торонто на стадионе «Бимо Филд», начало – в 22:00 по московскому времени. Это стартовый матч групповой стадии, победа в котором поможет командам создать задел на выход из группы.
Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».
Форма команд
Канада
Сборная Канады провела 10 последних матчей: 4 победы, 5 ничьих, 1 поражение. Команда забила 9 голов (0.9 за игру) и пропустила 4 (0.4 за игру). В 7 из 10 матчей (70%) Канада сыграла на ноль, при этом в 9 из 10 встреч (90%) проходил тотал меньше 2.5.
В последних матчах команда сыграла вничью с Ирландией (1:1), Исландией (2:2), Эквадором (0:0) и Колумбией (0:0), обыграла Узбекистан (2:0), Гватемалу (1:0), Венесуэлу (2:0) и Уэльс (1:0), а также уступила Австралии (0:1).
Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины провела 10 последних матчей: 5 побед, 4 ничьи, 1 поражение. Команда забила 20 голов (2.0 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 80% матчей обе команды забивали, а тотал больше 2.5 проходил в 50% встреч.
В последних играх боснийцы обыграли Румынию (3:1), Мальту (4:1), Сан-Марино (6:0), сыграли вничью с Панамой (1:1) и Северной Македонией (0:0), прошли Италию по пенальти после 1:1, а также уступили Австрии (1:2).
Коэффициенты букмекеров
Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» сходятся во мнении, что матч будет достаточно равным, с небольшим уклоном в сторону одной из команд за счет атакующего потенциала, однако оценки вероятностей на основные рынки могут отличаться.
Ниже представлены ключевые варианты ставок перед матчем.
|
Рынок
|
«Бетсити»
|
«Фонбет»
|
Победа сборной Канады
|
1.82
|
1.77
|
Ничья
|
3.7
|
3.60
|
Победа сборной Боснии и Герцеговины
|
4.5
|
4.80
|
Двойной шанс: Канада не проиграет
|
1.21
|
1.18
|
Двойной шанс: Босния и Герцеговина не проиграет
|
2
|
2.05
|
Тотал меньше 2.5
|
1.69
|
1.70
|
Тотал больше 2.5
|2.20
|
2.15
|
Фора сборной Канады (0)
|
1.45
|
2.8
(Коэффициенты действительны на момент публикации)
Статистика и игровой баланс
По статистике у команд заметный контраст: Канада забивает 0.9 гола за матч и пропускает 0.4, тогда как Босния и Герцеговина забивает 2.0 и пропускает 1.0.
Канада играет максимально закрыто: 90% матчей – тотал меньше 2.5, 70% сухих игр. Босния и Герцеговина действует агрессивнее: 80% матчей с обменом голами.
Кратко о главных рынках
Исход матча
Сборная Боснии и Герцеговины выглядит более атакующей и результативной командой, тогда как сборная Канады делает ставку на оборону и контроль темпа. При этом разница в стилях делает матч потенциально равным по сценарию, особенно с учетом стартового характера турнира.
Тоталы
Матч имеет смешанный профиль: Канада тянет игру вниз за счет плотной обороны и низкой результативности, а Босния и Герцеговина повышает вероятность голов за счет атакующего стиля. Базовый сценарий – 1–3 гола, с возможной осторожной игрой в первом тайме.
Форы
Канада редко проигрывает крупно, а Босния и Герцеговина чаще побеждает за счет атакующего давления, но не всегда с большим разрывом. Поэтому наиболее вероятный сценарий – минимальное преимущество одной из команд либо ничья без уверенного перевеса.
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