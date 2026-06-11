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Коэффициенты букмекеров на матч: Канада – Босния и Герцеговина 12 июня 2026 года

11 июня, 08:55

Матч первого тура чемпионата мира по футболу между сборной Канады и сборной Боснии и Герцеговины состоится 12 июня 2026 года. Встреча пройдет в Торонто на стадионе «Бимо Филд», начало – в 22:00 по московскому времени. Это стартовый матч групповой стадии, победа в котором поможет командам создать задел на выход из группы.

Где смотреть: прямая трансляция будет доступна на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Форма команд

Канада

Сборная Канады провела 10 последних матчей: 4 победы, 5 ничьих, 1 поражение. Команда забила 9 голов (0.9 за игру) и пропустила 4 (0.4 за игру). В 7 из 10 матчей (70%) Канада сыграла на ноль, при этом в 9 из 10 встреч (90%) проходил тотал меньше 2.5.

В последних матчах команда сыграла вничью с Ирландией (1:1), Исландией (2:2), Эквадором (0:0) и Колумбией (0:0), обыграла Узбекистан (2:0), Гватемалу (1:0), Венесуэлу (2:0) и Уэльс (1:0), а также уступила Австралии (0:1).

Босния и Герцеговина

Сборная Боснии и Герцеговины провела 10 последних матчей: 5 побед, 4 ничьи, 1 поражение. Команда забила 20 голов (2.0 за игру) и пропустила 10 (1.0 за игру). В 80% матчей обе команды забивали, а тотал больше 2.5 проходил в 50% встреч.

В последних играх боснийцы обыграли Румынию (3:1), Мальту (4:1), Сан-Марино (6:0), сыграли вничью с Панамой (1:1) и Северной Македонией (0:0), прошли Италию по пенальти после 1:1, а также уступили Австрии (1:2).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики «Фонбет» и «Бетсити» сходятся во мнении, что матч будет достаточно равным, с небольшим уклоном в сторону одной из команд за счет атакующего потенциала, однако оценки вероятностей на основные рынки могут отличаться.

Ниже представлены ключевые варианты ставок перед матчем.

Рынок

«Бетсити»

«Фонбет»

Победа сборной Канады

1.82

1.77

Ничья

3.7

3.60

Победа сборной Боснии и Герцеговины

4.5

4.80

Двойной шанс: Канада не проиграет

1.21

1.18

Двойной шанс: Босния и Герцеговина не проиграет

2

2.05

Тотал меньше 2.5

1.69

1.70

Тотал больше 2.5

 2.20

2.15

Фора сборной Канады (0)

1.45

2.8

(Коэффициенты действительны на момент публикации)

Статистика и игровой баланс

По статистике у команд заметный контраст: Канада забивает 0.9 гола за матч и пропускает 0.4, тогда как Босния и Герцеговина забивает 2.0 и пропускает 1.0.

Канада играет максимально закрыто: 90% матчей – тотал меньше 2.5, 70% сухих игр. Босния и Герцеговина действует агрессивнее: 80% матчей с обменом голами.

Кратко о главных рынках

Исход матча

Сборная Боснии и Герцеговины выглядит более атакующей и результативной командой, тогда как сборная Канады делает ставку на оборону и контроль темпа. При этом разница в стилях делает матч потенциально равным по сценарию, особенно с учетом стартового характера турнира.

Тоталы

Матч имеет смешанный профиль: Канада тянет игру вниз за счет плотной обороны и низкой результативности, а Босния и Герцеговина повышает вероятность голов за счет атакующего стиля. Базовый сценарий – 1–3 гола, с возможной осторожной игрой в первом тайме.

Форы

Канада редко проигрывает крупно, а Босния и Герцеговина чаще побеждает за счет атакующего давления, но не всегда с большим разрывом. Поэтому наиболее вероятный сценарий – минимальное преимущество одной из команд либо ничья без уверенного перевеса.

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Где смотреть матч Канада – Босния и Герцеговина: во сколько прямая трансляция 12 июня 2026
Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Босния и Герцеговина Канада
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