Нагучев спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.
– Кто победит?
– Мне кажется, что сборная Бразилии. Хотя все рассчитывают на сборную Испании. Но, как правило, главный фаворит не выигрывает.
– Кто станет лучшим бомбардиром?
– Судя по тому, что происходит в Бундеслиге, лучшим станет Гарри Кейн.
– Какая сборная удивит?
– Я бы очень хотел, чтобы меня удивили Нидерланды, но, к сожалению, всю мою жизнь они меня разочаровывают самым изуверским способом.
– Кто станет лучим игроком?
– Рафинья.
– Кто станет лучшим молодым игроком?
– Главный фаворит – Ламин Ямаль, но у сборной Франции хорошее подрастающее поколение, поэтому Десир Дуэ или Брэдли Барколя могут отобрать это звание, если им поможет старший товарищ Майкл Олисе.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.