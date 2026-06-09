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Нагучев спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Сегодня, 21:34
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Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего чемпионата мира.

– Кто победит?

– Мне кажется, что сборная Бразилии. Хотя все рассчитывают на сборную Испании. Но, как правило, главный фаворит не выигрывает.

– Кто станет лучшим бомбардиром?

– Судя по тому, что происходит в Бундеслиге, лучшим станет Гарри Кейн.

– Какая сборная удивит?

– Я бы очень хотел, чтобы меня удивили Нидерланды, но, к сожалению, всю мою жизнь они меня разочаровывают самым изуверским способом.

– Кто станет лучим игроком?

– Рафинья.

– Кто станет лучшим молодым игроком?

– Главный фаворит – Ламин Ямаль, но у сборной Франции хорошее подрастающее поколение, поэтому Десир Дуэ или Брэдли Барколя могут отобрать это звание, если им поможет старший товарищ Майкл Олисе.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира
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Император 1
1781035789
Бразилия уже не та, с чего вдруг она выиграет?
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