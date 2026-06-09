Реакция Хиллари Клинтон на решение США не пускать в страну судью ЧМ-2026

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала ситуацию с сомалийским арбитром Омаром Артаном.

Футбольного судью не пустили в Америку.

Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.

Он признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ и был официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ-2026.

«Принимая чемпионат мира, США не должны легкомысленно закрывать въезд судьям, которые приезжают выполнять свою работу.

Это крайне отсталая позиция. Это еще и контрпродуктивно. Глобальные спортивные соревнования должны способствовать международному обмену и улучшению отношений, а не наоборот», – написала Клинтон в соцсетях.