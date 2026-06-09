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  • Реакция Хиллари Клинтон на решение США не пускать в страну судью ЧМ-2026

Реакция Хиллари Клинтон на решение США не пускать в страну судью ЧМ-2026

Вчера, 23:48
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Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон раскритиковала ситуацию с сомалийским арбитром Омаром Артаном.

  • Футбольного судью не пустили в Америку.
  • Артану отказали во въезде по дипломатическому паспорту, выданному посольством Сомали в Найроби.
  • Он признавался лучшим арбитром Африки по итогам 2025 года по версии КАФ и был официально включен в список ФИФА из 52 главных судей ЧМ-2026.

«Принимая чемпионат мира, США не должны легкомысленно закрывать въезд судьям, которые приезжают выполнять свою работу.

Это крайне отсталая позиция. Это еще и контрпродуктивно. Глобальные спортивные соревнования должны способствовать международному обмену и улучшению отношений, а не наоборот», – написала Клинтон в соцсетях.

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Источник: твиттер Хиллари Клинтон
Чемпионат мира
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Loko_Roma
1781040522
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