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Талалаев объяснил, почему будет болеть на ЧМ-2026 за Кюрасао

10 июня, 11:57
3

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2026.

«К фаворитам ЧМ-2026 все причисляют Испанию, Францию, Германию, Аргентину и Бразилию. Банально, но такова объективная реальность. Впрочем, к «большой пятерке» я бы добавил еще и Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю.

Голландская футбольная школа – это по-прежнему высочайший знак качества. Там продолжают растить очень сильных игроков. Другое дело, что уровень финансирования местных клубов не позволяет им сегодня бороться за трофеи в европейских турнирах. И на первый план выходят тренеры из Испании и Италии.

А все хорошее, что происходит в голландском футболе, многие уже не замечают. Хотя там, как и раньше, выпуск талантливой молодежи поставлен на поток. Она обучаема, довольно быстро прогрессирует. Я как тренер наблюдаю за этим процессом с огромным интересом.

Вот почему на ЧМ-2026 буду болеть не только за Нидерланды, но и за Кюрасао, где в составе сплошные голландцы, а тренирует их наш старый знакомый – Дик Адвокат», – написал Талалаев в своей колонке.

  • Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.
  • В нем впервые сыграют 48 сборных.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Балтика Кюрасао Талалаев Андрей
Комментарии (3)
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рылы
1781081965
когда адвокат тренировал зенит - талалай комментировал матч с баварией. орал как резаный)
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Император 1
1781082350
Нидерланды— днище, не сильнее Австрии. Анекдот вспомнил: —Ты за кого на ЧМ болеть будешь? —За наших конечно —Это понятно, а потом за кого? С Кюрасао тоже самое)
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