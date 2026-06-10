Талалаев объяснил, почему будет болеть на ЧМ-2026 за Кюрасао

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира-2026.

«К фаворитам ЧМ-2026 все причисляют Испанию, Францию, Германию, Аргентину и Бразилию. Банально, но такова объективная реальность. Впрочем, к «большой пятерке» я бы добавил еще и Нидерланды. Сейчас к этой сборной приковано меньше внимания, чем в былые годы, но я в нее верю.

Голландская футбольная школа – это по-прежнему высочайший знак качества. Там продолжают растить очень сильных игроков. Другое дело, что уровень финансирования местных клубов не позволяет им сегодня бороться за трофеи в европейских турнирах. И на первый план выходят тренеры из Испании и Италии.

А все хорошее, что происходит в голландском футболе, многие уже не замечают. Хотя там, как и раньше, выпуск талантливой молодежи поставлен на поток. Она обучаема, довольно быстро прогрессирует. Я как тренер наблюдаю за этим процессом с огромным интересом.

Вот почему на ЧМ-2026 буду болеть не только за Нидерланды, но и за Кюрасао, где в составе сплошные голландцы, а тренирует их наш старый знакомый – Дик Адвокат», – написал Талалаев в своей колонке.