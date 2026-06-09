Миранчук назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026: «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает»

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, кому будет симпатизировать на предстоящем чемпионате мира.
«Для меня главные фавориты чемпионата мира – Португалия и Англия. Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает. Буду поддерживать эти команды.
Планирую ли посещать матчи? Если получится, то попробую. Хотелось бы попасть на интересную игру», – заявил Миранчук.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- На чемпионате мира будет 11 футболистов из РПЛ.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой мундиаля.
Источник: «РБ Спорт»