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  • Миранчук назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026: «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает»

Миранчук назвал двух главных фаворитов ЧМ-2026: «Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает»

Сегодня, 16:18
1

Полузащитник «Атланты Юнайтед» и сборной России Алексей Миранчук рассказал, кому будет симпатизировать на предстоящем чемпионате мира.

«Для меня главные фавориты чемпионата мира – Португалия и Англия. Но, к сожалению, им постоянно чего-то не хватает. Буду поддерживать эти команды.

Планирую ли посещать матчи? Если получится, то попробую. Хотелось бы попасть на интересную игру», – заявил Миранчук.

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Источник: «РБ Спорт»
США. МЛС Чемпионат мира Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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Император 1
1781015735
У Англии с атакой проблемы, Португалия просто послабее некоторых сборных.
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