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Семин назвал причину вылета Германии с ЧМ-2026

30 июня, 18:56
4

Российский тренер Юрий Семин объяснил, почему сборная Германии рано вылетела с чемпионата мира.

  • Немцы проиграли Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.
  • Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • В 1/8 финала Парагвай встретится с Францией или Швецией.

«Германия недооценила соперника. В этих раундах любая команда играет на максимуме своих возможностей.

Парагвай – очень хорошо подготовлены физически. По старинке действовали от обороны и искали моменты, чтобы выбежать в контратаки.

Они вовремя успевали отходить назад к своим воротам, потому что Германия очень долго разыгрывала мяч. Думаю, все немцы разочарованы этим результатом», – сказал Семин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Парагвай Германия Семин Юрий
Комментарии (4)
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Skull_Boy
1782836499
Бестолковый состав и бестолковый тренер, а самое смешное, как его назначили главным после позора в Баварии
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Император 1
1782836564
Судья, да и тренера менять пора
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Cleaner
1782837602
Немцы уже давно привыкли к такому результату и уже не разочаровываются в своей сборной.
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raritet
1782846578
Лично я вижу причину в другом : играли два " Парагвая" одни в Парагвайской форме, другие в немецкой и с ними Нойер, и тут нет четкой градации кто лучше
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