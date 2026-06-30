Семин назвал причину вылета Германии с ЧМ-2026

Российский тренер Юрий Семин объяснил, почему сборная Германии рано вылетела с чемпионата мира.

Немцы проиграли Парагваю в 1/16 финала ЧМ-2026.

Они уступили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

В 1/8 финала Парагвай встретится с Францией или Швецией.

«Германия недооценила соперника. В этих раундах любая команда играет на максимуме своих возможностей.

Парагвай – очень хорошо подготовлены физически. По старинке действовали от обороны и искали моменты, чтобы выбежать в контратаки.

Они вовремя успевали отходить назад к своим воротам, потому что Германия очень долго разыгрывала мяч. Думаю, все немцы разочарованы этим результатом», – сказал Семин.