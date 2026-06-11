Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Барселоне» запрещалось приближаться к Месси на тренировках

В «Барселоне» запрещалось приближаться к Месси на тренировках

11 июня, 18:12
4

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал о тренировках с Лионелем Месси во времена выступлений за молодежную команду «Барселоны».

Кукурелья занимался с основным составом каталонцев в сезоне-2017/18, будучи игроком «Барселоны Б». За первую команду он в итоге провел всего один официальный матч.

«Это лучший игрок в истории. Я тренировался с ним несколько раз, и это поразительно. Он меня не вспомнит, но я обмирал от страха. Мне приходилось опекать его на расстоянии. Существовал неписаный закон: нельзя приближаться к нему слишком близко. Это могло стать твоим последним днем на тренировке с командой», – признался Кукурелья.

Также испанец объяснил, в чем, по его мнению, заключается уникальность аргентинца: «Это лучшее, что есть. Один мой бывший одноклубник по «Эйбару», который очень любит футбол, сказал мне, что у него мозг работает быстрее, чем у остальных. Он видит эпизод раньше других. Когда мы играли против них, он получал мяч, а я уже знал, что нужно отдавать пас в одно касание, даже не глядя в другую сторону».

«Это невозможно понять. И нам повезло, что он выпал на нашу эпоху. Ты будешь объяснять своим внукам, но объяснять – это не то же самое, что видеть своими глазами», – добавил Кукурелья.

  • В настоящий момент 25-летний защитник готовится к своему первому чемпионату мира в составе сборной Испании.
  • В минувшем сезоне он был одним из ключевых игроков «Челси».
  • Месси за карьеру взял 8 «Золотых мячей».

Еще по теме:
Мюллер – о Роналду на ЧМ-2026: «С Криштиану в обороне ты действуешь 10,5 игроками» 4
Месси рассказал об ощущениях перед своим шестым чемпионатом мира 3
Кисляк назвал футболиста и сборную, которых будет поддерживать на ЧМ-2026
Источник: TyC Sports
Испания. Примера США. МЛС Челси Интер Майами Барселона Месси Лионель Кукурелья Марк
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romeo 123
1781192268
Всё больше и больше подробностей всплывает о гноме, говногном одним словом оказывается
Ответить
рылы
1781194015
кукурылья, сходи к парикмахеру!
Ответить
Майк85
1781197678
ЛЕО МЕССИ лучший, такого как он больше не будет!!!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Все новости
Все новости
Фото204-сантиметровый украинский форвард перешел в «Жирону»
Вчера, 21:50
4
«Барселона» пригрозила «Реалу» судом
Вчера, 19:47
«Барселона» собралась продлить контракт с форвардом сборной Испании
Вчера, 15:36
За игрока сборной Испании предложили 35+5 миллионов, половину денег получит «Реал»
Вчера, 14:24
«Реал» договорился о трансфере Бернарду Силвы за полтора дня
Вчера, 09:29
Названа причина, из-за которой «Реал» выбрал Моуринью
Вчера, 08:18
4
Перес не захотел назначать в «Реал» бывшего тренера «Спартака»
Вчера, 04:26
4
«Реал» в последний момент увел игрока у «Атлетико»
11 июня
Известен новый клуб Бернарду Силвы
11 июня
«Реал» объявил о назначении Моуринью
11 июня
7
Хави стал персоной нон грата в «Барселоне»
11 июня
В «Барселоне» запрещалось приближаться к Месси на тренировках
11 июня
4
«Реал» может перехватить экс-игрока «Манчестер Сити»
11 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Ушедший из «Реала» Арбелоа провел переговоры с новым клубом
11 июня
2
Стало известно, когда «Реал» представит Моуринью
10 июня
«Барселона» отказалась от Рэшфорда – он вернется в «МЮ»
10 июня
3
Владелец «Осасуны» поставил 1,1 миллиона на вылет команды из Примеры
10 июня
2
«Бенфика» объявила об уходе Моуринью в «Реал» за 15 миллионов
10 июня
«Атлетико» ответил «Реалу», предложившему 150 миллионов за Альвареса: «Вы смешите нас даже больше, чем «Барса»
9 июня
1
«Реал» объявил об отставке Арбелоа
9 июня
Назван футболист, за которого «Реал» предложил 150 миллионов
9 июня
1
Моуринью попросил «Реал» избавиться от шести футболистов
9 июня
4
В РПЛ выявили русского Симеоне
9 июня
11
«Барселона» определилась с главным кандидатом на замену Флику
8 июня
3
3-кратный победитель ЛЧ войдет в штаб Моуринью в «Реале»
8 июня
2
«Реал» может купить чемпиона мира за 150 миллионов
8 июня
«Реал» потребовал от УЕФА лишить «Барселону» десятков трофеев
8 июня
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 