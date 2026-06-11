В «Барселоне» запрещалось приближаться к Месси на тренировках

Защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал о тренировках с Лионелем Месси во времена выступлений за молодежную команду «Барселоны».

Кукурелья занимался с основным составом каталонцев в сезоне-2017/18, будучи игроком «Барселоны Б». За первую команду он в итоге провел всего один официальный матч.

«Это лучший игрок в истории. Я тренировался с ним несколько раз, и это поразительно. Он меня не вспомнит, но я обмирал от страха. Мне приходилось опекать его на расстоянии. Существовал неписаный закон: нельзя приближаться к нему слишком близко. Это могло стать твоим последним днем на тренировке с командой», – признался Кукурелья.

Также испанец объяснил, в чем, по его мнению, заключается уникальность аргентинца: «Это лучшее, что есть. Один мой бывший одноклубник по «Эйбару», который очень любит футбол, сказал мне, что у него мозг работает быстрее, чем у остальных. Он видит эпизод раньше других. Когда мы играли против них, он получал мяч, а я уже знал, что нужно отдавать пас в одно касание, даже не глядя в другую сторону».

«Это невозможно понять. И нам повезло, что он выпал на нашу эпоху. Ты будешь объяснять своим внукам, но объяснять – это не то же самое, что видеть своими глазами», – добавил Кукурелья.