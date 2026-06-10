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  • Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»

Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»

10 июня, 18:31
6

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери высказался о выступлении Алексея Миранчука в Серии А.

– Как в Италии запомнился Алексей Миранчук?

– У него было несколько хороших моментов, но когда он ушeл, никто по-настоящему об этом не жалел. Могу сказать, что он был порядочным. На этом всe.

  • Миранчук выступал в Италии за «Аталанту» и «Торино». Он играл в Серии А с 2020 по 2023 год.
  • На счету российского полузащитника 100 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 13 голов и сделал 18 результативных передач.

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Источник: «Чемпионат»
США. МЛС Италия. Серия А Атланта Юнайтед Аталанта Миранчук Алексей
Комментарии (6)
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Garrincha58
1781106038
Да и в Атланте не будут жалеть, если он вернётся в Локомотив
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...уефан
1781106158
...ну, мы в курсе, как бы...
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Айболид
1781112114
Чингагчук с возу - мустангу легче .
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BRAZILES
1781115233
вот так
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19Дмитрий96
1781127134
Он тоже, врядли пожалел после повышения зп в Америке
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1781179586
Настолько известный журналист,которого уверен из нас никто не знает. Статистика кстати неплохая,за 100 игр 31 полезное действие и это полузащитник,и это в чемпионате Италии. У Кисляка в донном рпл за 42 игры 16 полезных действий и он почему то звЯзда
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