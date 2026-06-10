Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери высказался о выступлении Алексея Миранчука в Серии А.

– Как в Италии запомнился Алексей Миранчук?

– У него было несколько хороших моментов, но когда он ушeл, никто по-настоящему об этом не жалел. Могу сказать, что он был порядочным. На этом всe.