Итальянский журналист – о Миранчуке: «Никто не жалел, когда он ушел»

Известный итальянский журналист Танкреди Палмери высказался о выступлении Алексея Миранчука в Серии А.
– Как в Италии запомнился Алексей Миранчук?
– У него было несколько хороших моментов, но когда он ушeл, никто по-настоящему об этом не жалел. Могу сказать, что он был порядочным. На этом всe.
- Миранчук выступал в Италии за «Аталанту» и «Торино». Он играл в Серии А с 2020 по 2023 год.
- На счету российского полузащитника 100 матчей в чемпионате Италии, в которых он забил 13 голов и сделал 18 результативных передач.
Источник: «Чемпионат»