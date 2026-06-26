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В «Атланте» высказались о продаже Миранчука

Сегодня, 15:50
1

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер ответил на вопрос о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука.

– Были ли у «Атланты Юнайтед» предложения по Алексею Миранчуку, и рассматривает ли клуб возможность его ухода этим летом?

– Команда уже вернулась из отпуска. Первый тренировочный день у нас был 16 июня. Алексей находится здесь после того, как ему разрешили пропустить еще несколько дней после выступления за сборную России.

Мы не раскрываем информацию о том, получали ли предложения по нашим игрокам. Могу лишь сказать, что Алексей является ключевой частью этой команды.

  • 30-летний Миранчук выступает за «Атланту» с 2024 года.
  • Его статистика: 66 матчей, 17 голов, 9 ассистов.
  • После трансфера в МЛС хавбек подешевел с 10 до 7,5 миллионов евро.

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Источник: Sport24
США. МЛС Атланта Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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zigbert
1782481417
Какие то секретные материалы.
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