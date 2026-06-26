В «Атланте» высказались о продаже Миранчука

Директор по коммуникациям «Атланты Юнайтед» Крис Винклер ответил на вопрос о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука.

– Были ли у «Атланты Юнайтед» предложения по Алексею Миранчуку, и рассматривает ли клуб возможность его ухода этим летом?

– Команда уже вернулась из отпуска. Первый тренировочный день у нас был 16 июня. Алексей находится здесь после того, как ему разрешили пропустить еще несколько дней после выступления за сборную России.

Мы не раскрываем информацию о том, получали ли предложения по нашим игрокам. Могу лишь сказать, что Алексей является ключевой частью этой команды.