Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС

Нападающий «Сантоса» Неймар отказался от варианта с переходом в «Цинциннати».

Бразилец хотел перейти в клуб МЛС при подходящих финансовых условиях. В апреле руководители «Цинциннати» проводили встречу с нападающим «Сантоса» и его отцом.

В итоге клуб МЛС так и не сделал официальное предложение. Неймар вышел из переговоров.

Отмечается, что нападающий по-прежнему готов перейти в другой клуб МЛС.