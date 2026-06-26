Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС

Нападающий «Сантоса» Неймар отказался от варианта с переходом в «Цинциннати».
Бразилец хотел перейти в клуб МЛС при подходящих финансовых условиях. В апреле руководители «Цинциннати» проводили встречу с нападающим «Сантоса» и его отцом.
В итоге клуб МЛС так и не сделал официальное предложение. Неймар вышел из переговоров.
Отмечается, что нападающий по-прежнему готов перейти в другой клуб МЛС.
- Контракт 34-летнего Неймара с «Сантосом» истекает в конце 2026-го.
- В этом году он провел за бразильский клуб 15 матчей, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
- Сейчас игрок выступает за сборную Бразилии на ЧМ
Источник: The Athletic