Алексей Миранчук признался, что установил мессенджер MAX

Полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как общается с родными из России. Он признался, что установил мессенджер MAX.

– Конечно, мне очень не хватает живого общения с братом, с мамой. Иногда сильно по этому скучаю. Понятно, что у брата нет возможности постоянно приезжать в США – сборы, матчи. Поэтому мы видимся иногда в Европе во время отпуска, ну или в сборной. Маме сложно одной добираться до США, поэтому тоже чаще видимся здесь, в России.

– Через какие мессенджеры поддерживаешь связь с братом, с мамой?

– По FaceTime общаемся в основном. Но недавно я еще установил приложение MAX, переписываюсь с мамой там. Стараюсь часто с мамой поддерживать связь, созваниваемся, переписываемся в MAXe.