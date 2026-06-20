Англия провела товарищеский матч во время ЧМ-2026

Сборная Англии провела товарищеский матч против «Спортинг Канзас-Сити» на следующий день после победы над Хорватией в первом туре чемпионата мира 2026 года.

Англичане обыграли хорватов со счeтом 4:2 в Далласе в рамках группы L, после чего сразу вернулись на базу в Канзас-Сити. Уже на следующий день 13 футболистов вышли на поле против клуба МЛС и добились победы со счeтом 5:1.

Хет-трик в этой встрече оформил нападающий Айван Тони, ещe по мячу забили Морган Роджерс и Олли Уоткинс.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил решение провести дополнительный матч желанием дать игровую практику футболистам, которые получают меньше времени в официальных встречах. По его словам, такие игры помогают поддерживать оптимальные кондиции и позволяют игрокам быть готовыми выйти на поле в матчах чемпионата мира, если возникнет такая необходимость.

Остальные футболисты английской команды проходят восстановительные процедуры.