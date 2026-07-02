Американец Балогун повторил знаменитый перформанс Зидана

Фоларин Балогун, нападающий сборной США, забил гол и был удален в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.

Американцы победили со счетом 2:0. Балогун отличился на 45-й минуте встречи, а на 64-й получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника.

Похожий случай в предыдущий раз произошел на чемпионате мира почти 20 лет назад. В финале ЧМ-2006 Зинедин Зидан, полузащитник сборной Франции, забил гол с пенальти в ворота Италии, но затем был удален за удар головой в грудь Марко Матерацци.