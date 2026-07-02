Американец Балогун повторил знаменитый перформанс Зидана

Фоларин Балогун, нападающий сборной США, забил гол и был удален в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 против Боснии и Герцеговины.
Американцы победили со счетом 2:0. Балогун отличился на 45-й минуте встречи, а на 64-й получил прямую красную карточку за фол на защитнике соперника.
Похожий случай в предыдущий раз произошел на чемпионате мира почти 20 лет назад. В финале ЧМ-2006 Зинедин Зидан, полузащитник сборной Франции, забил гол с пенальти в ворота Италии, но затем был удален за удар головой в грудь Марко Матерацци.
- В общей сложности за всю историю чемпионатов мира зафиксировано четыре подобных эпизода. Ранее голом и удалением в одной игре также отметились бразильцы Роналдиньо (2002) и Гарринча (1962).
- В 1/8 финала сборная США сыграет с Бельгией. Матч пройдет в ночь с 6 на 7 июля, начало – в 03:00 по московскому времени.
- Финал ЧМ-2026 состоится 19 июля в Нью-Джерси.
Источник: «Бомбардир»