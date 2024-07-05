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Марко Матерацци
Марко Матерацци
Завершил карьеру
19 августа 1973 (53), Лечче
| Защитник
193 см | 88 кг
Италия
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Новости
Публикации
Матерацци оправдался за поездку в Россию: «Понимаю, что разочаровал многих»
28 мая
2
Матерацци посетит матч «Динамо» в Москве
2024.07.05 17:51
1
Матерацци ответил на вопрос, когда сборная Казахстана выиграет чемпионат мира
2024.04.11 16:59
Матерацци назвал лучшего тренера в своей карьере
2024.04.01 18:51
Матерацци сожалеет об инциденте с Зиданом в финале ЧМ-2006
2024.04.01 17:09
4
Летом могут провести первый ЧМ для экс-футболистов старше 35 лет: известны предварительные составы
2024.02.06 21:21
1
«Я послал его ***»: Матерацци – об уходе Моуринью из «Интера» в 2010 году
2023.04.10 23:44
Матерацци рассказал о своей реакции на удар Зидана в финале ЧМ-2006
2023.04.08 15:45
1
Пост
Скандалы в футболе: топ-10 громких скандалов, спорных решений и трагедий в истории футбола
2023.03.15 13:16
2
«Не горжусь тем, что сделал». Зидан рассказал об ударе головой в грудь Матерацци
2022.06.19 22:53
3
Фото
В Катаре установят памятник Зидану и Матерацци
2022.06.07 08:41
6
Адамов: «На месте Зидана поступил бы с Матерации пожестче. Не смог бы удержаться»
2022.02.24 15:07
1
Фото
Матерацци введен в зал славы «Интера»
2022.01.05 09:17
2
Матерацци: «Итальянцы осуждали меня за конфликт с Зиданом в финале ЧМ-2006, а должны были целовать землю, по которой я ходил»
2021.09.19 12:55
7
Каннаваро – о финале ЧМ-2006: «Дело не в том, что Матерацци спровоцировал Зидана, а в том, что они оба были виноваты»
2020.05.12 07:14
4
Матерацци: «В финале ЧМ-2006 Зидан предложил мне свою футболку. Я сказал, что предпочел бы его сестру»
2020.05.03 14:45
24
Каннаваро – о столкновении Матерацци и Зидана в финале ЧМ-2006: «Марко сделал то, что должен был»
2020.05.02 17:19
10
«Милито хотел убить его». Матерацци рассказал о поведении Балотелли в «Интере»
2020.04.17 01:02
1
FourFourTwo: конфликт Венгера и Фергюсона – первый в списке противостояний современного футбола
2020.04.15 13:26
4
Матерацци: «Моуринью был мне отцом, другом, братом. Буду благодарен ему до конца жизни»
2020.04.05 12:51
1
Ибрагимович: «Ударил Матерацци движением из тхэквондо, отправив его в больницу. Ждал этого момента четыре года»
2019.12.05 18:11
10
Матерацци – о лучшем защитнике мира: «Выделяется ван Дейк, но назову Рамоса»
2019.04.06 01:11
2
Матерацци: «Главный клуб России сейчас – «Зенит». Мне очень интересен «Спартак», следил за ним из-за Карреры»
2019.04.05 22:47
20
Матерацци: «Рассмотрел бы возможность потренировать в России»
2019.04.05 15:51
5
Матерацци: «Если «Ювентус» не выиграет ЛЧ, это будет для него провалом»
2019.02.18 18:59
2
Спустя 12 лет арбитр финала ЧМ-2006 рассказал, как произошло удаление Зидана
2018.07.19 16:59
24
Матерацци: «Ради сборной Италии Манчини отказался от больших денег в «Зените». Хуже при нем точно не станет»
2018.05.20 14:14
12
Видео
Балотелли поссорился с братом после матча в FIFA и призвал друзей-футболистов поддержать его
2018.01.05 12:43
13
Матерацци: «Спаллетти — гарантия того, что «Интер» продолжит показывать хороший футбол»
2017.12.03 13:32
1
Матерацци: «Было стыдно гулять по городу с сыном, одетым в футболку «Милана»
2017.10.14 14:15
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