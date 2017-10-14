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    Матерацци: «Было стыдно гулять по городу с сыном, одетым в футболку «Милана»

    Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци рассказал, как однажды накануне дерби с «Миланом» ему пришлось гулять по городу с сыном, который является поклонником красно-черных, одетым в футболку принципиального соперника «нерадзурри». По словам 44-летнего футболиста он испытал стыд в тот день.

    «Мой сын Давид всегда был белой вороной. В тот раз он зашел слишком далеко.

    За день до дерби я впервые отправился на выставку искусства футбола Nike и попросил Давида пойти со мной.

    Я подхожу к двери, чтобы покинуть дом, и я вижу его стоящим там в футболке «Милана» с номером 23 и фамилией Матерацци на спине. Эту майку ему подарил Массимо Амброзини, который был очень доволен, узнав, что мой сын вбил себе в голову поддерживать «Милан».

    Я умолял Давида не выходить со мной в таком виде, но ему было шесть с половиной лет, и он отказался. Так мне пришлось прогуливаться по городу в течение трех часов за день до решающего дерби. В воскресенье нам предстояла битва за скудетто.

    Это было в какой-то мере похоже на кошмар. Я не тот человек, которого легко смутить, но в тот день это была борьба. Все эти взгляды людей, которые шептали: «Матерацци сошел с ума»… Я встретил несколько болельщиков «Милана», которые смеялись, увидев нас. Мне просто пришлось просто пожать плечами. Я не мог найти слова. Это было стыдно», – сказал Матерацци

    Источник: Football Italia

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    14.10.2017 14:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 15 октября 2017, 12:23

      Зидана на тебя не нашлось в тот день! Отделался просто стыдом)

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