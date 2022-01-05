Матерацци введен в зал славы «Интера»

Очередным членом зала славы «Интера» стал бывший защитник команды Марко Матерацци. Он выступал за клуб с 2001 по 2011 год.
Последним членом зала славы «Интера» перед Матерацци стал вратарь Джанлука Пальюка.
- «Интер» с Матерацци брал Лигу чемпионов.
- Матерацци – чемпион мира 2006 года.
- В зал славы клуба также входят Вальтер Дзенга, Хавьер Дзанетти, Лотар Маттеус, Роналдо, Франческо Тольдо, Джачинто Факкетти, Деян Станкович, Джузеппе Меацца, Жулио Сезар, Джузеппе Бергоми, Эстебан Камбьяссо и Диего Милито.
Источник: официальный сайт «Интера»