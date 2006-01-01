Матерацци: «Рассмотрел бы возможность потренировать в России»

Ему у себя на Родине какой-нибудь клуб 2-3 дивизиона потренировать не мешало бы, для начала.
Бывший защитник «Интера» и сборной Италии, чемпиона мира 2006 года Марко Матерацци признался, что ему нравится Россия. Он не исключил возможности поработать в одном из клубов РПЛ.
– Часто бываете в России? Какой город больше всего нравится?
– Я приезжал на чемпионат мира. Помню эти невероятные эмоции и прекрасную атмосферу. Приезжал сюда, конечно же, ещe во время своей карьеры. Санкт-Петербург – очень красивый город. Москва – тоже, но слишком большая для меня. У каждого города есть свой шарм. Мне нравится Россия.
– А что вас больше всего поражает или восхищает в нашей стране?
– Впечатляет то, как русские всегда, на протяжении всей истории, стараются постоянно двигаться вперeд, расти, меняться в лучшую сторону.
– Что думаете о российских клубах?
– У вас есть хорошие сильные команды в Москве, в Санкт-Петербурге. Когда я приезжал игроком в Россию, мне всегда было сложно, потому что здесь достаточно хороший уровень.
– Болельщики московского «Спартака» очень полюбили Массимо Карреру. В чeм его секрет?
– Нет никакого секрета. Он просто умеет и любит работать. Каррера действительно заставляет гордиться своей командой.
– Вы согласились бы потренировать какой-нибудь российский клуб?
– Если представится такая возможность, почему нет? Я бы рассмотрел.
- Матерацци завершил карьеру в 2011 году.
- В 2014 году итальянец стал играющим тренером «Ченнайина», с которым выиграл индийскую Суперлигу в 2015-м.
- Он покинул клуб из Ченная в 2017 году и больше нигде не тренировал.