Матерацци: «Рассмотрел бы возможность потренировать в России»

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии, чемпиона мира 2006 года Марко Матерацци признался, что ему нравится Россия. Он не исключил возможности поработать в одном из клубов РПЛ.

– Часто бываете в России? Какой город больше всего нравится?

– Я приезжал на чемпионат мира. Помню эти невероятные эмоции и прекрасную атмосферу. Приезжал сюда, конечно же, ещe во время своей карьеры. Санкт-Петербург – очень красивый город. Москва – тоже, но слишком большая для меня. У каждого города есть свой шарм. Мне нравится Россия.

– А что вас больше всего поражает или восхищает в нашей стране?

– Впечатляет то, как русские всегда, на протяжении всей истории, стараются постоянно двигаться вперeд, расти, меняться в лучшую сторону.

– Что думаете о российских клубах?

– У вас есть хорошие сильные команды в Москве, в Санкт-Петербурге. Когда я приезжал игроком в Россию, мне всегда было сложно, потому что здесь достаточно хороший уровень.

– Болельщики московского «Спартака» очень полюбили Массимо Карреру. В чeм его секрет?

– Нет никакого секрета. Он просто умеет и любит работать. Каррера действительно заставляет гордиться своей командой.

– Вы согласились бы потренировать какой-нибудь российский клуб?

– Если представится такая возможность, почему нет? Я бы рассмотрел.