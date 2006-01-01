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    Матерацци: «Рассмотрел бы возможность потренировать в России»

    Бывший защитник «Интера» и сборной Италии, чемпиона мира 2006 года Марко Матерацци признался, что ему нравится Россия. Он не исключил возможности поработать в одном из клубов РПЛ.

    – Часто бываете в России? Какой город больше всего нравится?

    – Я приезжал на чемпионат мира. Помню эти невероятные эмоции и прекрасную атмосферу. Приезжал сюда, конечно же, ещe во время своей карьеры. Санкт-Петербург – очень красивый город. Москва – тоже, но слишком большая для меня. У каждого города есть свой шарм. Мне нравится Россия.

    – А что вас больше всего поражает или восхищает в нашей стране?

    – Впечатляет то, как русские всегда, на протяжении всей истории, стараются постоянно двигаться вперeд, расти, меняться в лучшую сторону.

    – Что думаете о российских клубах?

    – У вас есть хорошие сильные команды в Москве, в Санкт-Петербурге. Когда я приезжал игроком в Россию, мне всегда было сложно, потому что здесь достаточно хороший уровень.

    – Болельщики московского «Спартака» очень полюбили Массимо Карреру. В чeм его секрет?

    – Нет никакого секрета. Он просто умеет и любит работать. Каррера действительно заставляет гордиться своей командой.

    – Вы согласились бы потренировать какой-нибудь российский клуб?

    – Если представится такая возможность, почему нет? Я бы рассмотрел.

    • Матерацци завершил карьеру в 2011 году.
    • В 2014 году итальянец стал играющим тренером «Ченнайина», с которым выиграл индийскую Суперлигу в 2015-м.
    • Он покинул клуб из Ченная в 2017 году и больше нигде не тренировал.

    Источник: Metronews.ru

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1013

      Бухбух 34 минуты назад

      Ему у себя на Родине какой-нибудь клуб 2-3 дивизиона потренировать не мешало бы, для начала.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +353

      Файдаэн > Бухбух 6 минут назад

      Он в Индийской суперлиге (которая коммерческая без членства в АФК) три года работал.

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