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    Адамов: «На месте Зидана поступил бы с Матерации пожестче. Не смог бы удержаться»

    Новичок «Зенита» Арсен Адамов высказался о конфликте Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

    «Если бы я был на месте Зидана, то, думаю, не смог бы удержаться против Матерацци. Поступил бы так же, как Зидан. Может, даже пожeстче.

    Считаю, если кто-то оскорбил твою семью, а ты не ответил, то это не по-мужски. Да, соперник может специально провоцировать. Можно промолчать в игре, а после матча завести его куда-нибудь и… Поговорить там. Но у меня таких случаев, как у Зидана, ещe не было», – сказал Адамов.

    • «Зенит» купил защитника за 5 миллионов евро.
    • Адамов заключил с петербургским клубом контракт до лета 2026 года.

    Адамов: «Хотел всех успокоить, но соперник что-то сказал – и у меня голова «поехала». Тоже начал махаться»

    Адамов: «Защищаюсь не хуже Трента. Но он очень хорош в атаке, учусь у него»

    Новичок «Зенита» Адамов: «Думал, что перейду в «Локомотив»

    Источник: «Чемпионат»

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    24.02.2022 15:07
    Комментарии1
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      Рейтинг: +43

      Теркчанин 12 часов назад

      Правильно говоришь земляк,нельзя прощать такие вещи.

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