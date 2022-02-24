Адамов: «На месте Зидана поступил бы с Матерации пожестче. Не смог бы удержаться»

Новичок «Зенита» Арсен Адамов высказался о конфликте Зинедина Зидана и Марко Матерацци в финале ЧМ-2006.

«Если бы я был на месте Зидана, то, думаю, не смог бы удержаться против Матерацци. Поступил бы так же, как Зидан. Может, даже пожeстче.

Считаю, если кто-то оскорбил твою семью, а ты не ответил, то это не по-мужски. Да, соперник может специально провоцировать. Можно промолчать в игре, а после матча завести его куда-нибудь и… Поговорить там. Но у меня таких случаев, как у Зидана, ещe не было», – сказал Адамов.