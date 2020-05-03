Матерацци: «В финале ЧМ-2006 Зидан предложил мне свою футболку. Я сказал, что предпочел бы его сестру»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил обстоятельства финала чемпионата мира-2006, когда получил удар головой в грудь от полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана. Итальянец сказал фразу, которая обидела соперника.

«Тренер сказал Зидану присматривать за мной. После столкновения я отреагировал плохо. Потом нахмурился. Зидан сказал: «Отдам тебе свою футболку». Я ответил, что предпочел бы его сестру», – цитирует Матерацци Marca.