Матерацци: «В финале ЧМ-2006 Зидан предложил мне свою футболку. Я сказал, что предпочел бы его сестру»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци вспомнил обстоятельства финала чемпионата мира-2006, когда получил удар головой в грудь от полузащитника сборной Франции Зинедина Зидана. Итальянец сказал фразу, которая обидела соперника.
«Тренер сказал Зидану присматривать за мной. После столкновения я отреагировал плохо. Потом нахмурился. Зидан сказал: «Отдам тебе свою футболку». Я ответил, что предпочел бы его сестру», – цитирует Матерацци Marca.
- Италия выиграла матч в серии пенальти.
- Зидан в том же году завершил игровую карьеру.
- Матерацци, помимо титула чемпиона мира, имеет звание победителя Лиги чемпионов.
Источник: Marca