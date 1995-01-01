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    FourFourTwo: конфликт Венгера и Фергюсона – первый в списке противостояний современного футбола

    Журнал FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов XXI века.

    Возглавило список противостояние бывших главных тренеров «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Арсена Венгера и Алекса Фергюсона. Специалисты не раз обменивались оскорбительными высказываниями в адрес другу друга с самого первого сезона пребывания французского тренера в Англии. В 2008 году Венгер сказал, что они с Фергюсоном помирились и между ними возникло взаимное уважение.

    Среди главных конфликтов современного футбола также стычка между Зинедином Зиданом и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года, история Мауро Икарди и Макси Лопеса, конфликт Роя Кина с Патриком Виейра.

    Так выглядит десятка главных конфликтов в футболе в XXI веке.

    1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон.

    2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци.

    3. Макси Лопес и Мауро Икарди.

    4. Рой Кин и Мик МакКарти.

    5. Николя Анелька и Раймон Доменек.

    6. Лотар Маттеус и Штеффан Эффенберг.

    7. Рой Кин и Патрик Виейра.

    8. «Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли.

    9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью.

    10. Карим Бензема и Дидье Дешам.

    • Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла 17 трофеев – три чемпионства, а также по семь Кубков и Суперкубков Англии.
    • Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. При нем клуб 13 раз становился чемпионат Англии и дважды брал Лигу чемпионов.

    Источник: FourFourTwo

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    Сегодня, 13:26
    Комментарии3
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      Рейтинг: +255

      McDuff 1 час назад

      не хватает сапогова и асильдарова

      0
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      ...
      Рейтинг: +210

      Armani nn > McDuff 20 минут назад

      Вряди они их знают.Это все равно что, ты не знаешь что у меня две соседские квартиры между собой враждуют

      0
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      Рейтинг: +210

      Armani nn 1 час назад

      Интересный список)

      0
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