FourFourTwo: конфликт Венгера и Фергюсона – первый в списке противостояний современного футбола

Журнал FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов XXI века.
Возглавило список противостояние бывших главных тренеров «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Арсена Венгера и Алекса Фергюсона. Специалисты не раз обменивались оскорбительными высказываниями в адрес другу друга с самого первого сезона пребывания французского тренера в Англии. В 2008 году Венгер сказал, что они с Фергюсоном помирились и между ними возникло взаимное уважение.
Среди главных конфликтов современного футбола также стычка между Зинедином Зиданом и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года, история Мауро Икарди и Макси Лопеса, конфликт Роя Кина с Патриком Виейра.
Так выглядит десятка главных конфликтов в футболе в XXI веке.
1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон.
2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци.
3. Макси Лопес и Мауро Икарди.
4. Рой Кин и Мик МакКарти.
5. Николя Анелька и Раймон Доменек.
6. Лотар Маттеус и Штеффан Эффенберг.
7. Рой Кин и Патрик Виейра.
8. «Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли.
9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью.
10. Карим Бензема и Дидье Дешам.
- Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла 17 трофеев – три чемпионства, а также по семь Кубков и Суперкубков Англии.
- Фергюсон тренировал «МЮ» с 1986 по 2013 год. При нем клуб 13 раз становился чемпионат Англии и дважды брал Лигу чемпионов.