FourFourTwo: конфликт Венгера и Фергюсона – первый в списке противостояний современного футбола

Журнал FourFourTwo составил рейтинг главных футбольных конфликтов XXI века.

Возглавило список противостояние бывших главных тренеров «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» Арсена Венгера и Алекса Фергюсона. Специалисты не раз обменивались оскорбительными высказываниями в адрес другу друга с самого первого сезона пребывания французского тренера в Англии. В 2008 году Венгер сказал, что они с Фергюсоном помирились и между ними возникло взаимное уважение.

Среди главных конфликтов современного футбола также стычка между Зинедином Зиданом и Марко Матерацци в финале чемпионата мира 2006 года, история Мауро Икарди и Макси Лопеса, конфликт Роя Кина с Патриком Виейра.

Так выглядит десятка главных конфликтов в футболе в XXI веке.

1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон.

2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци.

3. Макси Лопес и Мауро Икарди.

4. Рой Кин и Мик МакКарти.

5. Николя Анелька и Раймон Доменек.

6. Лотар Маттеус и Штеффан Эффенберг.

7. Рой Кин и Патрик Виейра.

8. «Ньюкасл» и президент клуба Майк Эшли.

9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью.

10. Карим Бензема и Дидье Дешам.