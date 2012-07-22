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Мауро Икарди
€ 4 млн
Мауро Икарди
19 февраля 1993 (33), Росарио
#9 | Нападающий
181 см
Аргентина | Италия
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Публикации
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
15 августа
3
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
12 августа
3
ЦСКА предложили подписать Икарди
29 июля
2
Агент Икарди прокомментировал трансфер Мауро в Россию
29 июля
1
«Спартаку» предложили подписать Икарди
22 июля
12
Икарди побил бомбардирский рекорд «Галатасарая»
4 февраля
Икарди отказался от 120 миллионов в Саудовской Аравии
2025.11.17 19:10
Ванда Нара потратила деньги Икарди на подарок любовнику
2025.04.15 17:59
11
Икарди выразил недовольство, что Ванда изменяла ему с экс-игроком «Спартака»
2025.01.10 21:59
10
Фото
Икарди подтвердил отношения с девушкой, отправлявшей футболистам сборной Аргентины видео с мастурбацией
2025.01.10 01:11
5
Ванда призналась, что в браке с Икарди спала с экс-футболистом «Спартака»
2024.12.29 10:36
9
Стало известно, какую сумму Ванда требует от Икарди
2024.11.23 10:48
4
Реакция «Галатасарая» на новость о судебном разбирательстве Икарди с Вандой
2024.11.15 14:38
Ванда подала в суд на Икарди, обвинив его в нападении и гендерном насилии
2024.11.14 23:42
4
Икарди порвал кресты и выбыл до конца сезона
2024.11.08 14:00
1
Фото
Ванда выложила эротическое фото из постели
2024.08.26 00:37
11
Фото
Ванда похвасталась соблазнительной фигурой на отдыхе в Мексике
2024.08.10 10:31
3
Фото
Опубликованы эротические кадры Ванды, которые она выставила на продажу
2024.07.27 10:28
8
Фото
Ванда после разрыва с Икарди сфотографировалась без лифчика
2024.07.26 13:18
5
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Ванда выложила новые откровенные кадры с бразильского пляжа
2024.07.25 18:50
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Ванда похвасталась грудью на бразильском пляже
2024.07.22 09:28
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Ванда Нара бросила Икарди
2024.07.11 20:33
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Ванда показала подписчикам пышные грудь и ягодицы
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Ванда похвасталась роскошной фигурой в купальнике
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Ванда выложила домашнее фото в нижнем белье
2024.05.19 23:42
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Ванда показала пышную обнаженную грудь
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