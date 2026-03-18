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Мауро Икарди
Статистика
€ 4 млн
Мауро Икарди - статистика
19 февраля 1993 (33), Росарио
#9 | Нападающий
181 см
Аргентина | Италия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Галатасарай
10
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ливерпуль
4 : 0
18.03.2026
Галатасарай
80' - 90'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Галатасарай
1 : 0
10.03.2026
Ливерпуль
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/16 финала
Ювентус
3 : 2
25.02.2026
Галатасарай
87' - 120'
Лига чемпионов, 1/16 финала
Галатасарай
5 : 2
17.02.2026
Ювентус
77' - 90'
Лига чемпионов, 8 тур
Манчестер Сити
2 : 0
28.01.2026
Галатасарай
86' - 90'
Лига чемпионов, 7 тур
Галатасарай
1 : 1
21.01.2026
Атлетико
Был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
Монако
1 : 0
09.12.2025
Галатасарай
79' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Галатасарай
0 : 1
25.11.2025
Юнион СЖ
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Аякс
0 : 3
05.11.2025
Галатасарай
81' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Галатасарай
3 : 1
22.10.2025
Буде-Глимт
73' - 90'
Лига чемпионов, 2 тур
Галатасарай
1 : 0
30.09.2025
Ливерпуль
72' - 90'
76'
Лига чемпионов, 1 тур
Айнтрахт
5 : 1
18.09.2025
Галатасарай
55' - 90'
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