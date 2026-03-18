Статистика по турнирам

Лига чемпионов 2025/2026 Турция. Суперлига 2025/2026 Лига Европы 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Суперкубок Турции 2024 Турция. Суперлига 2024/2025 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Турция. Суперлига 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Франции 2021 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Лига чемпионов 2019/2020 Франция. Кубок 2019/2020 Франция. Кубок лиги 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013