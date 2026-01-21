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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Галатасарай - Атлетико
Галатасарай - Атлетико: обзор матча 21 января 2026
Галатасарай
21.01.2026, среда, 20:45
Лига чемпионов, 7 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
4'
Д. Симеоне
20'
М. Льоренте
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Атлетико
Завершен
90'
+5'
Замена
Илкай Гюндоган
️️️️➡️️
Лукас Торрейра
88'
Травма
Лукас Торрейра
87'
Желтая карточка
Марио Лемина
(фол)
83'
Замена
Исмаил Якобс
️️️️➡️️
Барыш Йилмаз
80'
73'
Замена
Николас Гонсалес
️️️️➡️️
Хулиан Альварес
67'
Желтая карточка
Джулиано Симеоне
(фол)
Замена
Габриэл Сара
️️️️➡️️
Юнус Акгюн
65'
Желтая карточка
Роланд Салаи
(фол)
61'
61'
Замена
Антуан Гризманн
️️️️➡️️
Александр Серлот
56'
Замена
Робен Ле Норман
️️️️➡️️
Пабло Барриос
56'
Замена
Джонни Кардозо
️️️️➡️️
Коке
49'
Желтая карточка
Пабло Барриос
(фол)
46'
Замена
Алекс Баэна
️️️️➡️️
Тиаго Алмада
45'
+1'
41'
Желтая карточка
Тиаго Алмада
(фол)
29'
Желтая карточка
Марк Пубиль
(фол)
Желтая карточка
Виктор Осимхен
29'
20'
ГОЛ! 0:2!
Маркос Льоренте
4'
ГОЛ! 0:1!
Джулиано Симеоне
Пас отдал
Маттео Руджери
Показать весь матч
Live: Галатасарай - Атлетико
Поле
Текстовая версия
90+3'
Nico Gonzalez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Галатасарай.
90+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Момент не реализован! Габриэл Сара (Галатасарай). Пас отдал Виктор Осимхен.
89'
Роланд Салаи (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Давид Ганцко (Атлетико).
88'
Пауза окончена. Матч продолжается.
88'
Замена у команды Галатасарай. Лукас Торрейра ушел, Илкай Гюндоган вышел.
87'
Пауза в матче. Травму получил Лукас Торрейра (Галатасарай).
85'
Эрен Эльмали отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
85'
Алекс Баэна (Атлетико) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Угурчан Чакир (Галатасарай). Пас отдал Антуан Гризманн.
85'
Угурчан Чакир отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
85'
Антуан Гризманн (Атлетико) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Угурчан Чакир (Галатасарай).
83'
Марио Лемина (Галатасарай) получил желтую карточку за фол.
83'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
83'
Правила нарушил Марио Лемина (Галатасарай).
82'
Момент не реализован! Марк Пубиль (Атлетико).
81'
Алекс Баэна (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Правила нарушил Абдулкерим Бартакжи (Галатасарай).
80'
Замена у команды Галатасарай. Барыш Йилмаз ушел, Исмаил Якобс вышел.
80'
Марк Пубиль (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
80'
Правила нарушил Барыш Йилмаз (Галатасарай).
78'
Роланд Салаи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
75'
Лукас Торрейра (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
75'
Правила нарушил Nico Gonzalez (Атлетико).
74'
Пауза окончена. Матч продолжается.
73'
Замена у команды Атлетико. Хулиан Альварес ушел, Nico Gonzalez вышел.
73'
Пауза в матче. Травму получил Роланд Салаи (Галатасарай).
69'
Правила нарушил Виктор Осимхен (Галатасарай).
69'
Давид Ганцко (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Марк Пубиль отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Галатасарай.
67'
Джулиано Симеоне (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
66'
Правила нарушил Джулиано Симеоне (Атлетико).
66'
Барыш Йилмаз (Галатасарай) заработал штрафной на левом фланге.
65'
Замена у команды Галатасарай. Юнус Акгюн ушел, Габриэл Сара вышел.
65'
Робен Ле Норман отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Галатасарай.
62'
Марк Пубиль (Атлетико) заработал штрафной на правом фланге.
62'
Правила нарушил Барыш Йилмаз (Галатасарай).
61'
Роланд Салаи (Галатасарай) получил желтую карточку за фол.
61'
Алекс Баэна (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
61'
Правила нарушил Роланд Салаи (Галатасарай).
61'
Замена у команды Атлетико. Александр Серлот ушел, Антуан Гризманн вышел.
60'
Виктор Осимхен (Галатасарай) заработал штрафной на левом фланге.
60'
Правила нарушил Робен Ле Норман (Атлетико).
59'
Момент не реализован! Марк Пубиль (Атлетико). Навешивал Хулиан Альварес с углового.
59'
Удар заблокирован. Бил Давид Ганцко (Атлетико). Ассистент - Джулиано Симеоне.
59'
Виктор Осимхен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
58'
Дэвинсон Санчес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
57'
Момент не реализован! Александр Серлот (Атлетико). Длинный пас отдал Марк Пубиль.
56'
Замена у команды Атлетико. Коке ушел, Джонни Кардозо вышел.
56'
Замена у команды Атлетико. Пабло Барриос ушел, Робен Ле Норман вышел.
55'
Роланд Салаи (Галатасарай) заработал штрафной на правом фланге.
55'
Правила нарушил Алекс Баэна (Атлетико).
50'
Пауза окончена. Матч продолжается.
49'
Пауза в матче. Травму получил Лукас Торрейра (Галатасарай).
49'
Пабло Барриос (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
48'
Лукас Торрейра (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
48'
Правила нарушил Пабло Барриос (Атлетико).
48'
Удар заблокирован. Бил Хулиан Альварес (Атлетико). Ассистент - Джулиано Симеоне.
45'
Замена у команды Атлетико. Тиаго Алмада ушел, Алекс Баэна вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45+1'
Удар заблокирован. Бил Коке (Атлетико). Ассистент - Маркос Льоренте.
45+1'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Момент не реализован! Барыш Йилмаз (Галатасарай). Пас отдал Юнус Акгюн.
44'
Александр Серлот (Атлетико) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Угурчан Чакир (Галатасарай). Пас отдал Тиаго Алмада.
44'
Виктор Осимхен (Галатасарай) сыграл рукой.
43'
Удар заблокирован. Бил Лукас Торрейра (Галатасарай). Ассистент - Юнус Акгюн.
41'
Тиаго Алмада (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
41'
Роланд Салаи (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Тиаго Алмада (Атлетико).
41'
Тиаго Алмада (Атлетико) заработал штрафной в атаке.
41'
Правила нарушил Лукас Торрейра (Галатасарай).
34'
Лукас Торрейра (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Джулиано Симеоне (Атлетико).
31'
Момент не реализован! Хулиан Альварес (Атлетико). Пас отдал Джулиано Симеоне.
31'
Удар заблокирован. Бил Пабло Барриос (Атлетико). Ассистент - Тиаго Алмада.
30'
Удар заблокирован. Бил Барыш Йилмаз (Галатасарай). Ассистент - Юнус Акгюн.
29'
Виктор Осимхен (Галатасарай) получил желтую карточку.
29'
Марк Пубиль (Атлетико) получил желтую карточку за фол.
29'
Виктор Осимхен (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
29'
Правила нарушил Марк Пубиль (Атлетико).
27'
Дэвинсон Санчес отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
25'
Джулиано Симеоне (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
25'
Правила нарушил Эрен Эльмали (Галатасарай).
24'
Момент не реализован! Хулиан Альварес (Атлетико).
24'
Барыш Йилмаз (Галатасарай) в офсайде.
21'
Момент не реализован! Джулиано Симеоне (Атлетико). Пас отдал Хулиан Альварес.
20'
Гол! 1:0! В свои ворота забил Маркос Льоренте (Атлетико).
18'
Удар заблокирован. Бил Эрен Эльмали (Галатасарай). Ассистент - Лерой Сане.
15'
Александр Серлот (Атлетико) сыграл рукой.
14'
Эрен Эльмали отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетико.
11'
Давид Ганцко отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Галатасарай.
9'
Марк Пубиль (Атлетико) заработал штрафной на своей половине поля.
9'
Правила нарушил Виктор Осимхен (Галатасарай).
6'
Тиаго Алмада (Атлетико) сыграл рукой.
4'
Гол! 0:1! Забил Джулиано Симеоне (Атлетико). Ассистент - Маттео Руджери (длинная передача).
4'
Марио Лемина (Галатасарай) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Ян Облак (Атлетико).
3'
Момент не реализован! Хулиан Альварес (Атлетико). Пас отдал Пабло Барриос.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
13
Эрен Эльмали
ЛЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
(К)
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
99
Марио Лемина
ОП
11
Юнус Акгюн
ЦП
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Маркос Льоренте
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
6
Коке
(К)
ЦП
16
Тиаго Алмада
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Галатасарай
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
28
Taufik Seidu
ЦП
10
Алекс Баэна
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
29
Райан Белаид
ПВ
37
Iker Luque
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Чакир
13
Эльмали
14
Бартакжи
23
Санчес
34
Торрейра
99
Лемина
11
Акгюн
21
Йилмаз
7
Салаи
10
Сане
45
Осимхен
3-3-2-2
13
Облак
18
Пубиль
17
Ганцко
3
Руджери
5
Льоренте
8
Барриос
6
Коке
16
Алмада
17
Симеоне
7
Серлот
19
Альварес
11
Акгюн
8
Сара
8
Сара
11
Акгюн
34
Торрейра
20
Гюндоган
20
Гюндоган
34
Торрейра
21
Йилмаз
4
Якобс
4
Якобс
21
Йилмаз
8
Барриос
24
Ле Норман
24
Ле Норман
8
Барриос
6
Коке
5
Кардозо
5
Кардозо
6
Коке
16
Алмада
10
Баэна
10
Баэна
16
Алмада
19
Альварес
23
Гонсалес
23
Гонсалес
19
Альварес
7
Серлот
7
Гризманн
7
Гризманн
7
Серлот
Остались в запасе
Галатасарай
Атлетико
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
28
Taufik Seidu
ЦП
29
Райан Белаид
ПВ
37
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
19
Гюнай Гювенк
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
68
Furkan Koçak
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
34
Хулио Диас
ЛЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
28
Taufik Seidu
ЦП
29
Райан Белаид
ПВ
37
Iker Luque
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Диего Симеоне
Галатасарай
Точно не сыграют
Уилфрид Синго
ПЗ
Арда Уньяй
ЦЗ
Метехан Балтаджи
ЦЗ
Гекдениз Гюрпюз
ЦП
Казымджан Караташ
ЛЗ
Атлетико
Точно не сыграют
Клеман Лангле
ЦЗ
Статистика матча Галатасарай - Атлетико
3
4
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
4
7
Нарушения
11
11
Офсайды
1
0
Количество передач
443
521
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
85
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
0.5
1.43
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Рамс Парк
Посещаемость:
48443
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