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Лига чемпионов 2025/2026
Монако - Галатасарай
Монако - Галатасарай: обзор матча 09 декабря 2025
Монако
09.12.2025, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 6 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
68'
Ф. Балогун
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монако - Галатасарай
Завершен
Желтая карточка
Мика Бирет
90'
+6
90'
+7'
88'
Желтая карточка
Барыш Йилмаз
(фол)
Замена
Мика Бирет
️️️️➡️️
Фоларин Балогун
86'
Травма
Фоларин Балогун
85'
Замена
Кассум Уаттара
️️️️➡️️
Александр Головин
82'
79'
Замена
Мауро Икарди
️️️️➡️️
Исмаил Якобс
Замена
Джордан Тезе
️️️️➡️️
Такуми Минамино
75'
Травма
Такуми Минамино
74'
68'
Замена
Гюнай Гювенк
️️️️➡️️
Угурчан Чакир
ГОЛ! 1:0!
Фоларин Балогун
68'
67'
Травма
Угурчан Чакир
63'
Замена
Юнус Акгюн
️️️️➡️️
Илкай Гюндоган
50'
Желтая карточка
Дэвинсон Санчес
(фол)
Пенальти не реализован
Денис Закария
50'
Гол отменен
Такуми Минамино
49'
Показать весь матч
Live: Монако - Галатасарай
Поле
Текстовая версия
0'
Матч окончен! Счет 1:0.
90+9'
2-й тайм окончен. Счет 1:0.
90+9'
abdulkerim bardakci отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Монако.
90+9'
Удар заблокирован. Бил Магнес Аклиуш (Монако).
90+8'
lamine camara (Монако) заработал штрафной в атаке.
90+8'
Правила нарушил davinson sanchez (Галатасарай).
90+7'
Роланд Салаи (Галатасарай) заработал штрафной в атаке.
90+7'
Правила нарушил Мика Бирет (Монако).
90+6'
Мика Бирет (Монако) получил желтую карточку.
90+6'
Роланд Салаи (Галатасарай) заработал штрафной в атаке.
90+6'
Правила нарушил Мика Бирет (Монако).
90+6'
Пауза окончена. Матч продолжается.
90+5'
Пауза в матче. Травму получил Денис Закария (Монако)
90+3'
lucas torreira (Галатасарай) заработал штрафной в атаке.
90+3'
Правила нарушил lamine camara (Монако).
90+2'
Правила нарушил Мика Бирет (Монако).
90+2'
davinson sanchez (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
yunus akgun (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
90+1'
Правила нарушил kassoum ouattara (Монако).
90'
Сколько минут добавил судья? 7
90'
leroy sane (Галатасарай) заработал штрафной на правом фланге.
90'
Правила нарушил Джордан Тезе (Монако).
88'
baris alper yilmaz (Галатасарай) получил желтую карточку за фол.
88'
Вандерсон (Монако) заработал штрафной в атаке.
88'
Правила нарушил baris alper yilmaz (Галатасарай).
87'
yunus akgun (Галатасарай) сыграл рукой.
87'
Момент не реализован! yunus akgun (Галатасарай). Пас отдал Габриэл Сара.
86'
Замена у команды Монако. Фоларин Балогун ушел, Мика Бирет вышел.
84'
leroy sane (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
84'
Правила нарушил lamine camara (Монако).
83'
lamine camara (Монако) заработал штрафной на своей половине поля.
83'
Правила нарушил Роланд Салаи (Галатасарай).
82'
Замена у команды Монако. aleksandr golovin ушел, kassoum ouattara вышел.
81'
Габриэл Сара (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
81'
Правила нарушил Магнес Аклиуш (Монако).
80'
Момент не реализован! lamine camara (Монако). Пас отдал Кайо Энрике.
79'
Замена у команды Галатасарай. Исмаил Якобс ушел, mauro icardi вышел.
79'
Момент не реализован! Габриэл Сара (Галатасарай).
78'
Фоларин Балогун (Монако) в офсайде.
77'
Момент не реализован! aleksandr golovin (Монако).
76'
Правила нарушил yunus akgun (Галатасарай).
76'
Кайо Энрике (Монако) заработал штрафной на левом фланге.
75'
Джордан Тезе (Монако) заработал штрафной на правом фланге.
75'
Правила нарушил baris alper yilmaz (Галатасарай).
75'
Замена у команды Монако. takumi minamino ушел, Джордан Тезе вышел.
73'
Момент не реализован! Роланд Салаи (Галатасарай). Пас отдал leroy sane.
72'
Момент не реализован! takumi minamino (Монако). Пас после быстрого прохода сделал Магнес Аклиуш.
71'
takumi minamino (Монако) в офсайде.
68'
Гол! 1:0! Забил Фоларин Балогун (Монако).
68'
Удар заблокирован. Бил thilo kehrer (Монако). Длинный пас делал lamine camara..
68'
Замена у команды Галатасарай. ugurcan cakir ушел, gunay guvenc вышел.
66'
davinson sanchez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Монако.
64'
Исмаил Якобс (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Правила нарушил Магнес Аклиуш (Монако).
63'
Замена у команды Галатасарай. ilkay gundogan ушел, yunus akgun вышел.
62'
Момент не реализован! Фоларин Балогун (Монако). Пас отдал takumi minamino.
62'
Пауза окончена. Матч продолжается.
60'
Пауза в матче. Травму получил ugurcan cakir (Галатасарай)
59'
Момент не реализован! Фоларин Балогун (Монако). Пас отдал takumi minamino.
58'
Момент не реализован! takumi minamino (Монако). Навешивал lamine camara с углового.
58'
abdulkerim bardakci отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Монако.
57'
Момент не реализован! Виктор Осимхен (Галатасарай). Пас отдал baris alper yilmaz.
56'
abdulkerim bardakci отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Монако.
55'
Исмаил Якобс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Монако.
55'
Удар заблокирован. Бил Магнес Аклиуш (Монако). Длинный пас делал takumi minamino..
54'
Габриэл Сара (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Правила нарушил lamine camara (Монако).
53'
Момент не реализован! Денис Закария (Монако). Пас отдал lamine camara.
52'
Магнес Аклиуш (Монако) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Правила нарушил Исмаил Якобс (Галатасарай).
50'
Пенальти не реализован! . (Монако).
50'
davinson sanchez (Галатасарай) получил желтую карточку за фол.
49'
Решение ВАР. заработал пенальти!
49'
Пауза окончена. Матч продолжается.
48'
Пауза в матче. Травму получил takumi minamino (Монако)
48'
davinson sanchez (Галатасарай)нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
48'
takumi minamino (Монако) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
48'
takumi minamino (Монако) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал ugurcan cakir (Галатасарай). Длинный пас делал Вандерсон.
46'
Магнес Аклиуш (Монако) заработал штрафной на своей половине поля.
46'
Правила нарушил Исмаил Якобс (Галатасарай).
45'
2-й тайм стартовал.
45+1'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45'
Мохаммед Салису (Монако) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Правила нарушил leroy sane (Галатасарай).
45'
Судья не добавил времени к тайму.
44'
Правила нарушил Роланд Салаи (Галатасарай).
44'
aleksandr golovin (Монако) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил davinson sanchez (Галатасарай).
39'
Фоларин Балогун (Монако) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
thilo kehrer отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Галатасарай.
39'
Удар заблокирован. Бил Виктор Осимхен (Галатасарай). Ассистент - ilkay gundogan..
38'
Фоларин Балогун (Монако) в офсайде.
37'
Габриэл Сара (Галатасарай) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал lukas hradecky (Монако). Пас отдал davinson sanchez.
36'
Мохаммед Салису отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Галатасарай.
36'
Удар заблокирован. Бил Виктор Осимхен (Галатасарай). Ассистент - leroy sane..
34'
Правила нарушил Фоларин Балогун (Монако).
34'
abdulkerim bardakci (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
leroy sane (Галатасарай) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал lukas hradecky (Монако). Пас отдал ilkay gundogan.
30'
ugurcan cakir отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Монако.
30'
Магнес Аклиуш (Монако) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал ugurcan cakir (Галатасарай). Пас отдал Вандерсон.
24'
Момент не реализован! Денис Закария (Монако). Длинный пас отдал takumi minamino.
23'
Удар заблокирован. Бил Виктор Осимхен (Галатасарай). Длинный пас делал Роланд Салаи..
22'
Денис Закария отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Галатасарай.
21'
Момент не реализован! Фоларин Балогун (Монако). Пас отдал Мохаммед Салису.
20'
ugurcan cakir отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Монако.
20'
Магнес Аклиуш (Монако) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал ugurcan cakir (Галатасарай).
20'
Удар заблокирован. Бил Фоларин Балогун (Монако). Ассистент - Кайо Энрике..
19'
baris alper yilmaz (Галатасарай) пробил (левой ногой) и попал в левую штангу!
17'
Удар заблокирован. Бил Габриэл Сара (Галатасарай). Ассистент - Роланд Салаи..
16'
Правила нарушил abdulkerim bardakci (Галатасарай).
16'
Фоларин Балогун (Монако) заработал штрафной на правом фланге.
16'
Момент не реализован! Виктор Осимхен (Галатасарай). Длинный пас отдал ilkay gundogan.
13'
Момент не реализован! ilkay gundogan (Галатасарай). Пас отдал Исмаил Якобс.
12'
Виктор Осимхен (Галатасарай) в офсайде.
12'
Мохаммед Салису (Монако) в офсайде.
11'
Роланд Салаи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Монако.
10'
lamine camara (Монако) заработал штрафной на своей половине поля.
10'
Правила нарушил ilkay gundogan (Галатасарай).
8'
Момент не реализован! Денис Закария (Монако).
7'
Правила нарушил davinson sanchez (Галатасарай).
7'
aleksandr golovin (Монако) заработал штрафной в атаке.
4'
Виктор Осимхен (Галатасарай) в офсайде.
4'
lucas torreira (Галатасарай) заработал штрафной на своей половине поля.
4'
Правила нарушил Фоларин Балогун (Монако).
2'
Фоларин Балогун (Монако) в офсайде.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Лукаш Градецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
6
Денис Закария
(К)
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Александр Головин
АП
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Галатасарай
23
Угурчан Чакир
ВР
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
(К)
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
8
Габриэл Сара
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
21
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Монако
50
Янн Льенар
ВР
16
Филипп Кен
ВР
20
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
8
Поль Погба
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
18
Беркан Кутлу
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Градецки
12
Энрике
5
Керер
22
Салису
2
Вандерсон
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
10
Головин
11
Аклиуш
20
Балогун
2-1-2-3-2
23
Чакир
23
Санчес
14
Бартакжи
34
Торрейра
8
Сара
20
Гюндоган
10
Сане
4
Якобс
21
Йилмаз
45
Осимхен
7
Салаи
10
Головин
20
Уаттара
20
Уаттара
10
Головин
18
Минамино
4
Тезе
4
Тезе
18
Минамино
20
Балогун
14
Бирет
14
Бирет
20
Балогун
23
Чакир
19
Гювенк
19
Гювенк
23
Чакир
20
Гюндоган
11
Акгюн
11
Акгюн
20
Гюндоган
4
Якобс
9
Икарди
9
Икарди
4
Якобс
Остались в запасе
Монако
Галатасарай
50
Янн Льенар
ВР
16
Филипп Кен
ВР
8
Поль Погба
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
18
Беркан Кутлу
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
50
Янн Льенар
ВР
16
Филипп Кен
ВР
8
Поль Погба
ЦП
28
Мамаду Кулибали
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
19
Люка Миша
ЛВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
Остались в запасе
12
Батухан Шен
ВР
64
Yusuf Dağhan Kahraman
ЦЗ
18
Беркан Кутлу
ЦП
65
Ege Araç
ЦП
67
Eyüp Karasu
ЦП
68
Furkan Koçak
ЦП
21
Ахмед Кутуджу
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
72
Çagri Balta
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Поконьоли
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Монако - Галатасарай
1
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
3
Нарушения
12
15
Офсайды
5
2
Количество передач
325
466
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
3.68
1.29
xGP (предотвращенные голы)
1.67
1.67
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Луи II
Посещаемость:
9887
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Архив
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Правила
18+
Читайте нас: