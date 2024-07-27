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  • Опубликованы эротические кадры Ванды, которые она выставила на продажу

Опубликованы эротические кадры Ванды, которые она выставила на продажу

27 июля 2024, 10:28
8

Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выкладывает откровенные фото не только в общедоступных соцсетях.

Также 37-летняя аргентинка продает свои эротические кадры на платном сайте. Часть из них оказалась в общем доступе.

Ранее Ванда подробно рассказала о первом сексе с Икарди, который младше ее на семь лет.

  • Ванда ранее была вместе с экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.
  • Икарди в минувшем сезоне помог «Галатасараю» стать чемпионом.
  • У Мауро в сезоне Суперлиги 34 матча, 25 голов, 9 ассистов.

Фото: соцсети Ванды Нары

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Источник: «Бомбардир»
Аргентина. Примера Икарди Мауро Нара Ванда
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1722068303
Это как к футболу относится?
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ilichkadr
1722068758
Нет ума- считай калека! Подчеркну, это Ванды не касается. Надо же как-то на жизнь зарабатывать.
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ivany4
1722069561
Бомбардир, какой твой процент с продаж фотографий Ванды, и какой за рекламу?))
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Taps
1722069870
Прогресс Бомбардира, после фото - порноролики ххх . Давай уже минет !
Ответить
"supermax"
1722070202
Думал бомбардир уже скатился на дно, но снизу постучали
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партизан84
1722071018
Как привязать эту новость к футболу: в мВанду попасть легче чем в ворота)))
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Mirak92
1722077359
планочку бомбардир держит . мамкин дро..ер все не угомониться смотрю P.S. Ванда страшная шо пиз.ц
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