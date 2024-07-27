Опубликованы эротические кадры Ванды, которые она выставила на продажу

Бывшая жена форварда «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара выкладывает откровенные фото не только в общедоступных соцсетях.

Также 37-летняя аргентинка продает свои эротические кадры на платном сайте. Часть из них оказалась в общем доступе.

Ранее Ванда подробно рассказала о первом сексе с Икарди, который младше ее на семь лет.

Ванда ранее была вместе с экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.

Икарди в минувшем сезоне помог «Галатасараю» стать чемпионом.

У Мауро в сезоне Суперлиги 34 матча, 25 голов, 9 ассистов.

Фото: соцсети Ванды Нары