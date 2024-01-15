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    • Ванда в подробностях рассказала о первом сексе с Икарди – он состоялся, когда Нара была замужем за Макси Лопесом

    Ванда в подробностях рассказала о первом сексе с Икарди – он состоялся, когда Нара была замужем за Макси Лопесом

    Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара поделилась, каким был их первый секс. Он состоялся, когда аргентинка еще была замужем за экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.

    «Тогда мы жили вместе с Макси, но спали в разных комнатах, так как поругались. Во время этого кризиса отношений с Лопесом Мауро был моим другом.

    Наш первый секс состоялся на матрасе, на котором, думаю, побывали 200 женщин [вместе с Макси Лопесом]. Но после меня матрас оказался полностью сломан. На следующий день я чувствовала себя плохо, так как выложилась с Мауро по полной. Каждые четыре часа я пила таблетки.

    Благодаря той ночи произошло все то, что произошло между мной и Икарди», – рассказала Ванда.

    • В 2012 году Икарди и Лопес вместе играли за «Сампдорию» и дружили.
    • Мауро часто бывал в доме Макси, что и привело к отношениям и свадьбе с Вандой.
    • Нара старше Икарди на 7 лет.

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    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 19:09
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    Комментарии (4)
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    SuperNils
    1705336092
    Исповедь шалавы.
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    Evgenijgerasimov607@gmail
    1705336568
    Такой матрас можно было выставить на аукцион
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    baggio80
    1705336604
    Не могла бы и видео приложить а мы что теперь до думывать должны ))))
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