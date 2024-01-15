Ванда в подробностях рассказала о первом сексе с Икарди – он состоялся, когда Нара была замужем за Макси Лопесом

Супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара поделилась, каким был их первый секс. Он состоялся, когда аргентинка еще была замужем за экс-форвардом «Москвы» Макси Лопесом.

«Тогда мы жили вместе с Макси, но спали в разных комнатах, так как поругались. Во время этого кризиса отношений с Лопесом Мауро был моим другом.

Наш первый секс состоялся на матрасе, на котором, думаю, побывали 200 женщин [вместе с Макси Лопесом]. Но после меня матрас оказался полностью сломан. На следующий день я чувствовала себя плохо, так как выложилась с Мауро по полной. Каждые четыре часа я пила таблетки.

Благодаря той ночи произошло все то, что произошло между мной и Икарди», – рассказала Ванда.