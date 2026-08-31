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  • Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве

Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве

31 августа, 16:34
2

Ванда Нара отреагировала на откровенный рассказ бывшего мужа Макси Лопеса, экс-форварда «Москвы», о сексуальных вечеринках в России.

Нара опубликовала несколько сторис в инстаграме (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ). Бизнесвумен иронично ответила экс-супругу.

«Доброе утро. Просыпаюсь и узнаю новость: моего бывшего шлепали в местах, где занимаются сексом, в России. Как жаль, что я узнала об этом поздно, ведь я в этом тоже очень хороша! Напомню, ты приехал в Россию, будучи женатым на мне. Бог знает, какие решения заставляет нас принимать судьба, потому что видит то, чего мы не видели», – написала Нара.

«Я тебя тоже прощаю, Макс. Просто мне не хватало в общем счете этих сексуальных анекдотов, которые, судя по твоему вчерашнему рассказу, случались не один раз. Когда я тебя встречу, я сама тебя отшлепаю за те, о которых не знала. За остальные я с тебя уже получила».

В другой сторис Ванда обратилась к подписчицам: «Вывод: женщины, выходите работать, живите своей жизнью. Не зависьте! Зарабатывайте свои деньги – быть на содержании иногда обходится очень дорого. Возможно, ты растишь троих младенцев в чужой стране или беременна, а твоего мужа в это время порют в подвале».

  • Ванда Нара и Макси Лопес состояли в браке с 2008 по 2013 год, у пары трое сыновей.
  • После развода Нара вышла замуж за бывшего партнера Лопеса по «Сампдории» Мауро Икарди.
  • Лопес дружит с Лионелем Месси.

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Источник: Infobae
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Нара Ванда
Комментарии (2)
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рылы
1788185608
бедняжка прошмандесса, раздвигающая ноги перед всеми, как бумбраш свои булки. давайте посочувствуем ей, что ли.
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DMитрий
1788190377
Что за "Дневник красной туфельки" тут опубликовали? Какого хера это тут? Кому это надо?
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