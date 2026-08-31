Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве

Ванда Нара отреагировала на откровенный рассказ бывшего мужа Макси Лопеса, экс-форварда «Москвы», о сексуальных вечеринках в России.

Нара опубликовала несколько сторис в инстаграме (соцсеть принадлежит Meta, деятельность которой запрещена на территории РФ). Бизнесвумен иронично ответила экс-супругу.

«Доброе утро. Просыпаюсь и узнаю новость: моего бывшего шлепали в местах, где занимаются сексом, в России. Как жаль, что я узнала об этом поздно, ведь я в этом тоже очень хороша! Напомню, ты приехал в Россию, будучи женатым на мне. Бог знает, какие решения заставляет нас принимать судьба, потому что видит то, чего мы не видели», – написала Нара.

«Я тебя тоже прощаю, Макс. Просто мне не хватало в общем счете этих сексуальных анекдотов, которые, судя по твоему вчерашнему рассказу, случались не один раз. Когда я тебя встречу, я сама тебя отшлепаю за те, о которых не знала. За остальные я с тебя уже получила».

В другой сторис Ванда обратилась к подписчицам: «Вывод: женщины, выходите работать, живите своей жизнью. Не зависьте! Зарабатывайте свои деньги – быть на содержании иногда обходится очень дорого. Возможно, ты растишь троих младенцев в чужой стране или беременна, а твоего мужа в это время порют в подвале».