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Ванда закрутила роман с футболистом «ПСЖ»

Вчера, 19:58
14

Бывшая жена Мауро Икарди Ванда Нара устроила новый роман с футболистом. Теперь ее избранником стал Ашраф Хакими из «ПСЖ».

Об этом сообщили в Англии со ссылкой на журналистку Яни Латторе. При этом девушка уточняет, что ей еще предстоит на 100 процентов убедиться, действительно ли Ванда спит с Хакими, а не с каким-то другим футболистом парижан.

После победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов Ванда выложила сториз с обращением к неназванному лицу: «Я же говорила тебе».

За «ПСЖ» выступает россиянин Матвей Сафонов.

  • До Икарди Ванда была замужем за экс-игроком «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.
  • Также у Нары был секс с экс-игроком «Спартака» Бальде Кейта.
  • 38-летняя Ванда регулярно выкладывает эротические кадры в соцсетях.

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Источник: Daily Star
Франция. Лига 1 ПСЖ Хакими Ашраф Нара Ванда
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Комментарии (14)
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Тинез Розоп
1749057421
Закрутила роман(. Пищите точнее , теперь Ванду трахает Хакими)…
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fakeid
1749058334
да что все в этой старой толстожопой шмаре находят?
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penit-zlo
1749058536
Ошибка вместо буквы-В..Просто М....
Ответить
penit-zlo
1749058637
ну а чего-пусть разводит этих миллиардеров..Имеет право -жизнь одна
Ответить
penit-zlo
1749058677
Те-же футболисты,тоже клиенты-значит проституты
Ответить
vladik12
1749058959
Какая же она потасканная...
Ответить
Foxitkuban
1749058989
А что делает эта футбольная новость, в нашей жёлтой газетёнке?
Ответить
САНЁК17
1749064813
Хакими чуть не потерял все имущество,хорошо что он все сбережение прописал на имя матери , второго раза его хрен на36ешь, так что это точно не Хакими
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FFR
1749065816
Это не Хакими, не подходит по менталитету.
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Oldtrafford83
1749102181
Точно не Хакими, у него всё имущество записано а мать, так что фокус как с Икарди не прокатит))
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