Ванда закрутила роман с футболистом «ПСЖ»

Бывшая жена Мауро Икарди Ванда Нара устроила новый роман с футболистом. Теперь ее избранником стал Ашраф Хакими из «ПСЖ».
Об этом сообщили в Англии со ссылкой на журналистку Яни Латторе. При этом девушка уточняет, что ей еще предстоит на 100 процентов убедиться, действительно ли Ванда спит с Хакими, а не с каким-то другим футболистом парижан.
После победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов Ванда выложила сториз с обращением к неназванному лицу: «Я же говорила тебе».
За «ПСЖ» выступает россиянин Матвей Сафонов.
- До Икарди Ванда была замужем за экс-игроком «Москвы» и «Барселоны» Макси Лопесом.
- Также у Нары был секс с экс-игроком «Спартака» Бальде Кейта.
- 38-летняя Ванда регулярно выкладывает эротические кадры в соцсетях.
Источник: Daily Star