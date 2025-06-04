Ванда закрутила роман с футболистом «ПСЖ»

Бывшая жена Мауро Икарди Ванда Нара устроила новый роман с футболистом. Теперь ее избранником стал Ашраф Хакими из «ПСЖ».

Об этом сообщили в Англии со ссылкой на журналистку Яни Латторе. При этом девушка уточняет, что ей еще предстоит на 100 процентов убедиться, действительно ли Ванда спит с Хакими, а не с каким-то другим футболистом парижан.

После победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов Ванда выложила сториз с обращением к неназванному лицу: «Я же говорила тебе».

За «ПСЖ» выступает россиянин Матвей Сафонов.