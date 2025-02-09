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  • Экс-игрок «Спартака» извинился за секс с Вандой: «Самая большая ошибка в жизни»

Экс-игрок «Спартака» извинился за секс с Вандой: «Самая большая ошибка в жизни»

Бальде Кейта извинился перед женой за измену с Вандой Нарой, бывшей супругой Мауро Икарди.

  • Кейта, выступавший за «Спартак», развелся с женой после измены с Нарой. У Бальде от супруги двое детей.
  • Ванда в 2024 году развелась с Икарди. Он был одноклубником Бальде по «Интеру».
  • Ранее Нара была замужем за экс-футболистом ФК «Москва» Макси Лопесом.

«Слово «предательство» действительно обжигает. Это была самая большая ошибка в моей жизни – предать любовь всей моей жизни. Она заслуживает всей любви и уважения в мире. Беру ответственность на себя.

Осознаю ошибку, которую совершил. У Ванды и Икарди нет сердца, поскольку они вытаскивают эту историю наружу. Подам в суд. Буду бороться за свою единственную Симону», – сказал экс-форвард «Спартака».

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Источник: Football Italia

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Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1739080990
Прочитал сначала что с Вангой)))
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...короче
1739083989
...посмотрел ниже, про секс с пандой, ещё ни кто не сказал)...
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Foxitkuban
1739086042
Глобальная проблема, конечно. Мирового масштаба. Всем срочно нужно обсудить.
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Хулиганин
1739086417
Чего извиняться-то. Это же не с Азмуном.
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andr45
1739086875
До чего же тупые все эти щелкоперы) Понимаю, что, находясь на содержании у Миллера, из говнометы в сторону «Спартака» должны работать беспрерывно. Но у этих чудиков, чей интеллект сравним с амебой, во всем видят тлетворное влияние«Спартака») Ну, извинился бывший игрок Монако, Эспаньола, Сивасспора, Сампдории и т.д. и т.п. перед женой, а причем здесь «Спартак»? А бывший игрок «Кубани» Аршавин извинялся за свои измены?) Или бывший динамовец Кержаков на коленях вымаливал прощение?) А кто видел слезы раскаяния бывшего игрока Крыльев Советов Радимова?)
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Superviser77
1739094155
Шл. юхааа!
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ss21
1739095509
Ну начнем с того что Ванда животное, это и на измену не тянет, так перепихон не более.
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Spartak_forv@
1739099400
Фоном играет музыка из Санта-Барбары,перемежающаяся с в мире животных. И субтитры:еще есть футболисты не спавшие с Вандой Нарой?)
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