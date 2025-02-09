Экс-игрок «Спартака» извинился за секс с Вандой: «Самая большая ошибка в жизни»

Бальде Кейта извинился перед женой за измену с Вандой Нарой, бывшей супругой Мауро Икарди.

Кейта, выступавший за «Спартак», развелся с женой после измены с Нарой. У Бальде от супруги двое детей.

Ванда в 2024 году развелась с Икарди. Он был одноклубником Бальде по «Интеру».

Ранее Нара была замужем за экс-футболистом ФК «Москва» Макси Лопесом.

«Слово «предательство» действительно обжигает. Это была самая большая ошибка в моей жизни – предать любовь всей моей жизни. Она заслуживает всей любви и уважения в мире. Беру ответственность на себя.

Осознаю ошибку, которую совершил. У Ванды и Икарди нет сердца, поскольку они вытаскивают эту историю наружу. Подам в суд. Буду бороться за свою единственную Симону», – сказал экс-форвард «Спартака».