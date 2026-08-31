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  • Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»

Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»

31 августа, 15:56
4

Бывший нападающий «Москвы» Макси Лопес рассказал о специфических развлечениях в период выступлений за российский клуб.

– Когда-то в России... У меня был друг, прекрасный организатор мероприятий, и я могу сказать, что это были самые необычные вечеринки, на которых я когда-либо бывал.

Там происходило все, что угодно. И я учился этому, знакомился с людьми, и мне это нравилось.

– Что именно?

– Там были доминатрикс, ролевые игры и все что угодно. Как для женщин, так и для мужчин.

Пришлось ли выучить русский язык, чтобы произносить стоп-слова? Да, я должен был его выучить.

Это было невероятно, потому что ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир. Невероятный. Там я встретил кое-кого, кто любил насилие и применял его.

  • Лопес выступал за «Москву» с 2007 по 2009 год
  • Также он поиграл за «Барселону», «Милан» и другие европейские клубы.
  • 42-летний аргентинец известен по отношениям со скандальной Вандой Нарой. У них трое детей.

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Источник: Infobae
Россия. Премьер-лига Москва Лопес Макси
Комментарии (4)
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ТяжелаяАртиллерия
1788181455
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рылы
1788183935
бумбрашка так однажды в бачок зашла, но не знала стоп-слова. так там и осталась, а потом вышла замуж за goodwin_фксм. гы-гы!
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Цугундeр
1788184323
)) Правда о подвалах Тарасоффки вылезла наружу.. Какой ,кхирам, остров Эпштейна, когда всё в пределах мАсковского окружного сфинктера..)
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Император Бомжей
1788186335
Слуцкий же тренировал Москву в это время, верно? Дзюба в Санкт-Петербурге гонял лысого на камеру! Слуцкий лучший друг Дзюбы! Дзюба ездил в Китай в гости к Слуцкому! Получается это Ленинградо-Китайский доминатрикс!
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