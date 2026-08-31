Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»

Бывший нападающий «Москвы» Макси Лопес рассказал о специфических развлечениях в период выступлений за российский клуб.

– Когда-то в России... У меня был друг, прекрасный организатор мероприятий, и я могу сказать, что это были самые необычные вечеринки, на которых я когда-либо бывал.

Там происходило все, что угодно. И я учился этому, знакомился с людьми, и мне это нравилось.

– Что именно?

– Там были доминатрикс, ролевые игры и все что угодно. Как для женщин, так и для мужчин.

Пришлось ли выучить русский язык, чтобы произносить стоп-слова? Да, я должен был его выучить.

Это было невероятно, потому что ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир. Невероятный. Там я встретил кое-кого, кто любил насилие и применял его.