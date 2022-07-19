Экс-игрок «Москвы» купит «Бирмингем». Он получит 50% акций клуба

Бывший футболист «Москвы» Макси Лопес станет владельцем «Бирмингема».

По информации Sky Sports, 38-летний аргентинец приобретет клуб в консорциуме с бизнесменом Полом Ричардсоном. Сделка будет оформлена а ближайшие три недели.

Лопес и Ричардсон получат по 50 процентов акций «Бирмингема». Они уже внесли в клуб депозит в размере 1,7 миллиона евро.