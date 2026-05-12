Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ

«Халл Сити» победил в гостях лондонский «Миллуолл» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа со счетом 2:0.

Первую игру команды закончили со счетом 0:0.

Таким образом, клуб из города Кингстон-апон-Халл вышел в финал плей-офф.

В нем «Халл Сити» встретится с победителем противостояния между «Мидлсбро» и «Саутгемптоном». Первый матч между ними тоже закончился со счетом 0:0. Ответный пройдет сегодня.

Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 23 мая.

«Халл Сити» в последний раз играл в АПЛ в сезоне-2016/17.

В июне-декабре 2017 года команду возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий.

В «Миллуолле» в Чемпионшипе в 1996 году выступали россияне Сергей Юран и Василий Кульков.