Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ

«Халл Сити» победил в гостях лондонский «Миллуолл» в ответном матче 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа со счетом 2:0.
Первую игру команды закончили со счетом 0:0.
Таким образом, клуб из города Кингстон-апон-Халл вышел в финал плей-офф.
В нем «Халл Сити» встретится с победителем противостояния между «Мидлсбро» и «Саутгемптоном». Первый матч между ними тоже закончился со счетом 0:0. Ответный пройдет сегодня.
Финал состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 23 мая.
«Халл Сити» в последний раз играл в АПЛ в сезоне-2016/17.
В июне-декабре 2017 года команду возглавлял российский тренер Леонид Слуцкий.
В «Миллуолле» в Чемпионшипе в 1996 году выступали россияне Сергей Юран и Василий Кульков.
Англия. Чемпионшип. 1/2 финала
Миллуолл - Халл Сити - 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 - Беллуми, 64; 0:2 - Д. Гелхардт, 79.
