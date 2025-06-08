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Англия. Чемпионшип
Команды
Миллуолл
€ 90 млн
Миллуолл
Лондон
Англия. Чемпионшип
Стадион:
Нью-Дэн
Сайт:
http://www.millwallfc.co.uk
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«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
Вчера, 09:10
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Определились две команды, напрямую вышедшие в АПЛ
2 мая
Английский клуб заключил контракт на 999 лет
21 марта
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Фото
Форварду «Кристал Пэлас» наложили 25 швов после столкновения в Кубке Англии
2025.03.02 10:28
Фото
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Ушел из жизни вратарь Черногории Шаркич
2024.06.15 11:22
1
Серия А. «Милан» победил «Торино» (1:0), Миранчук провел весь матч
2023.02.11 00:42
2
Пост
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Фергюсон: «Роналду мог бы играть за «Миллуолл», «КПР», «Донкастер» и делать хет-трики. Не уверен, что смог бы Месси»
2022.03.15 16:29
4
Видео
Фанаты «Миллуолла» попали бутылкой в голову Олисе из «Кристал Пэлас»
2022.01.09 13:38
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Видео
Экс-игрок «МЮ» – о фанатах «Миллуолла»: «Если они не поддерживают BLM – значит, они расисты»
2020.12.07 16:50
18
«Миллуолл» в сезоне Чемпионшипа половину голов забил со стандартов
2020.05.31 12:42
1
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Кубок Англии. «Брайтон» обыграл «Миллуол» в серии пенальти и вышел в полуфинал
2019.03.17 20:15
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
Кубок Англии. «Миллуол» в концовке вырвал победу над «Эвертоном»
2019.01.26 22:38
Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»
2018.12.04 09:41
5
Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
2018.08.23 00:03
Чемпионшип. «Вест Бромвич» забил семь голов «КПР», «Мидлсбро» обыграл «Бристоль Сити»
2018.08.18 21:39
Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
2018.08.11 21:33
Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов
2018.08.04 21:22
1
Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
2018.05.06 16:31
Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты
2018.04.28 21:54
1
Чемпионшип. «Фулхэм» обыграл «Миллуол» и поднялся на вторую строчку
2018.04.20 23:38
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