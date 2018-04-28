Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты

В матче 45-го тура Чемпионшипа «Кардифф» обыграл «Халл Сити» со счетом 2:0.
«Кардифф» набрал 89 очков и поднялся на вторую строчку в таблице, обойдя «Фулхэм». «Дачники» опустились на третью строчку с 88-ю очками.
«Халл Сити» идет на 18-й строчке с 48-ю очками.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 45-й тур
Ноттингем Форест – Бристоль Сити – 0:0
Вулверхэмптон – Шеффилд Уэнсдэй – 0:0
Барнсли – Брентфорд – 2:0 (1:0)
Астон Вилла – Дерби Каунти – 1:1 (0:1)
Халл Сити – Кардифф – 0:2 (0:1)
Шеффилд Юнайтед – Престон Норт Энд – 0:1 (0:0)
Бертон Альбион – Болтон – 2:0 (0:0)
Мидлсбро – Миллуол – 2:0 (1:0)
Источник: Бомбардир.ру