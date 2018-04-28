Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты

В матче 45-го тура Чемпионшипа «Кардифф» обыграл «Халл Сити» со счетом 2:0.

«Кардифф» набрал 89 очков и поднялся на вторую строчку в таблице, обойдя «Фулхэм». «Дачники» опустились на третью строчку с 88-ю очками.

«Халл Сити» идет на 18-й строчке с 48-ю очками.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 45-й тур

КПР – Бирмингем – 3:1 (1:1)

Ноттингем Форест – Бристоль Сити – 0:0

Рединг – Испвич – 0:4 (0:0)

Норвич – Лидс – 2:1 (1:1)

Вулверхэмптон – Шеффилд Уэнсдэй – 0:0

Барнсли – Брентфорд – 2:0 (1:0)

Астон Вилла – Дерби Каунти – 1:1 (0:1)

Халл Сити – Кардифф – 0:2 (0:1)

Шеффилд Юнайтед – Престон Норт Энд – 0:1 (0:0)

Бертон Альбион – Болтон – 2:0 (0:0)

Мидлсбро – Миллуол – 2:0 (1:0)

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа