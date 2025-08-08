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Шеффилд Уэнсдэй
€ 19 млн
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Англия. Первая лига
Стадион:
Хиллсбро
Сайт:
http://www.swfc.premiumtv.co.uk
Тренер:
Хенрик Педерсен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Пост
Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку
2023.05.19 18:36
4
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок Англии. 3-я команда АПЛ «Ньюкасл» проиграла клубу 3-го дивизиона (1:2)
2023.01.08 00:35
1
Впервые в истории и «Шеффилд Юнайтед», и «Шеффилд Уэнсдэй» вылетели в течение одного сезона
2021.05.09 10:10
4
«Дерби Каунти» Руни в последнем туре Чемпионшипа спасся от вылета, обменявшись тремя голами с «Шеффилд Уэнсдэй»
2021.05.08 20:17
Кубок Англии. «Эвертон» прошел в следующий раунд, разгромив «Шеффилд Уэнсдэй»
2021.01.25 01:00
Кубок Англии. «Ман Сити» спустя три дня после победы в Кубке лиге обыграл «Шеффилд Уэнсдэй», «Лестер» справился с «Бирмингемом»
2020.03.05 00:37
«Шеффилд Уэнсдэй» впервые за 26 лет победил в Кубке Англии клуб АПЛ
2020.01.04 20:15
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Шеффилд Уэнсдей», Игуаин дебютировал в Англии
2019.01.27 22:50
3
Брюс возглавил «Шеффилд Уэнсдэй»
2019.01.02 18:58
Жеребьевка 1/32 Кубка Англии. «Челси» сыграет с «Ноттингем Форест», «Ман Сити» – с «Ротерхэмом», «МЮ» – с «Редингом»
2018.12.04 09:41
5
Чемпионшип. «Мидлсбро» сыграл вничью с «Ротерхэмом» и по-прежнему делит лидерство с «Шеффилд Юнайтед»
2018.10.23 23:39
5
Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты
2018.08.25 22:05
Чемпионшип. «Уиган» разгромил «Сток Сити», «Астон Вилла» не справилась с «Брентфордом»
2018.08.23 00:03
Чемпионшип. «Норвич» проиграл «Вест Бромвичу», в матче забито семь голов, «Лидс» разгромил «Дерби Каунти»
2018.08.11 21:33
Чемпионшип. «Вест Бромвич» ушел от поражения в Ноттингеме, «Мидлсбро» разгромил «Шеффилд Уэнсдэй»
2018.08.07 23:42
Чемпионшип. «Суонси» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Брентфорд» забил пять голов
2018.08.04 21:22
1
Чемпионшип. «Кардифф» сыграл вничью с «Редингом» и прошел в АПЛ, «Фулхэм» проиграл «Бирмингему»
2018.05.06 16:31
Чемпионшип. «Кардифф» поднялся на вторую строчку, обыграв «Халл Сити», и другие результаты
2018.04.28 21:54
1
Чемпионшип. «Бристоль Сити» и «Халл Сити» забили 10 голов и другие результаты
2018.04.21 23:38
1
Чемпионшип. «Кардифф» победил «Норвич», «Шеффилд Уэнсдэй» в гостях переиграл «Халл Сити»
2018.04.14 21:47
Чемпионшип. «Астон Вилла» обыграла «Кардифф», «Халл Сити» разгромил «Бертон» и другие результаты
2018.04.10 23:56
Чемпионшип. «Халл Сити» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс» и другие результаты
2018.04.07 19:17
Чемпионшип. «Кардифф» не выиграл в Шеффилде, «Дерби Каунти» победил «Престон» и другие результаты
2018.04.02 23:39
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