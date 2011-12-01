Впервые в истории и «Шеффилд Юнайтед», и «Шеффилд Уэнсдэй» вылетели в течение одного сезона

«Шеффилд Юнайтед» по итогам текущего сезона АПЛ вылетел в Чемпионшип. В то же время «Шеффилд Уэнсдэй» накануне завершил сезон Чемпионшипа и тоже вылетел.

Впервые в истории эти два клуба из Шеффилда вылетели в рамках одного сезона.