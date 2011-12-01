Впервые в истории и «Шеффилд Юнайтед», и «Шеффилд Уэнсдэй» вылетели в течение одного сезона

Лошки.
С другой стороны, нам бы их проблемы!
Живу в городе с населением в 330 тысяч человек - и ни одного профессионального клуба. А там на 500 тысяч населения - целых два!
«Шеффилд Юнайтед» по итогам текущего сезона АПЛ вылетел в Чемпионшип. В то же время «Шеффилд Уэнсдэй» накануне завершил сезон Чемпионшипа и тоже вылетел.
Впервые в истории эти два клуба из Шеффилда вылетели в рамках одного сезона.
- «Шеффилд Юнайтед» провел в АПЛ 2 сезона.
- «Шеффилд Уэнсдэй» сыграет в Лиге 1 (3-й по силе дивизион) впервые с сезона-2011/12.
- Шеффилд – 4-й по населению город Англии (более 551 тысячи человек).