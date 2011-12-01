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    Впервые в истории и «Шеффилд Юнайтед», и «Шеффилд Уэнсдэй» вылетели в течение одного сезона

    «Шеффилд Юнайтед» по итогам текущего сезона АПЛ вылетел в Чемпионшип. В то же время «Шеффилд Уэнсдэй» накануне завершил сезон Чемпионшипа и тоже вылетел.

    Впервые в истории эти два клуба из Шеффилда вылетели в рамках одного сезона.

    • «Шеффилд Юнайтед» провел в АПЛ 2 сезона.
    • «Шеффилд Уэнсдэй» сыграет в Лиге 1 (3-й по силе дивизион) впервые с сезона-2011/12.
    • Шеффилд – 4-й по населению город Англии (более 551 тысячи человек).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 10:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5665

      vladik12 1 час назад

      Лошки.
      С другой стороны, нам бы их проблемы!
      Живу в городе с населением в 330 тысяч человек - и ни одного профессионального клуба. А там на 500 тысяч населения - целых два!

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