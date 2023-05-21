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    • «Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3

    «Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на этой неделе смотрел ответный матч полуфинала плей-офф английской Лиги 1 (третий по силе дивизион) между «Шеффилд Уэнсдэй» и «Питерборо» (5:1, 5:3 по пенальти).

    «Я смотрел игру. 4:0 и дополнительное время и пенальти, чтобы попасть в финал и попасть в Чемпионшип. Я спрашиваю себя: могу ли я увидеть это в Испании, могу ли я увидеть это в Германии, могу ли я увидеть это в Италии? Это невозможно.

    Аншлаг. Прямая трансляция на Sky. Никакие другие страны такого не делают. В других странах очень уважают топ-клубы, за которыми следят больше, чем за другими, но в Англии уважение к низшим дивизионам присутствует. Вот почему эта страна особенная. 33 000 человек на стадионе, полные и сумасшедшие трибуны после 4:0.

    В других странах как? 4:0 после первого матча? Никаких шансов. А тут? Счет 4:4 по сумме двух матчей! А после 4:1, 5:1, серия пенальти – это Англия! Вот почему местный футбол уникален! Вот почему это такое особенное место и вот почему я здесь надолго! Я люблю это», – сказал испанец.

    • «Шеффилд Уэнсдей» сыграет в финале за путевку в Чемпионшип с «Барнсли».
    • Игра состоится 28 мая на «Уэмбли».
    • Гвардиола на этой неделе выиграл свое 5-е чемпионство с «Манчестер Сити».

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    Источник: твиттер City Xtra

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