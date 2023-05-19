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    • Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку

    Безумие в английской Лиге 1: команда вышла в финал после поражения 0:4. Один из фанатов порвал билет и пропустил нереальную ответку

    Английские медиа весь день обсуждают произошедшее накануне в плей-офф Лиги 1 (третий по силе дивизион) за место в Чемпионшипе. Его играют команды, занявшие по итогам сезона третье-шестое места в таблице. В полуфинале встретились «Шеффилд Уэнсдэй» и «Питерборо».

    Первая игра на поле «Боро» состоялась 12 мая. Хозяева, не будучи фаворитами, победили 4:0, забив по два мяча в обоих таймах. Казалось, что путь «Уэнсдэй» в этом плей-офф окончен и придется задержаться в Лиге 1 еще как минимум на сезон.

    Однако вчерашний ответный матч стал настоящим шоком и драмой. Играли на «Хиллсборо». Первый тайм – 2:0 в пользу хозяев. Шансы на спасение появились. Во второй половине голов долго не было. На 71-й минуте в ворота «Боро» влетел третий мяч. 3:0! Стадион ходил ходуном, надеясь на четвертый спасительный гол. И он случился. На 90+8 минуте. Кино!

    Затем дополнительное время. Испытание для нервов шеффилдских фанатов продолжилось. На 105-й минуте нападающий Ли Грегори забил в свои ворота (в первом тайме он забил и в чужие). «Питерборо» вновь впереди. Потом 112-я минута – «Уэнсдэй» сравнивает счет. По сумме двух встреч стало 5:5. Команды пришли к серии пенальти. В ней со счетом 5:3 победили хозяева.

    Драма в ответке войдет в историю английского футбола. Однако болельщик «Шеффилда» по имени Джош ее пропустил. После первой игры он настолько расстроился счетом 0:4, что порвал свой билет на ответную встречу на камеру. Он просто не верил в команду. Видите эту толпу? Джош после сумасбродного матча мог оказаться в ней, но вместо этого сидел дома.

    Теперь «Шеффилд Уэнсдэй» предстоит финал плей-офф. Соперник еще не определен – им будет либо «Барнсли», либо «Болтон». Игра состоится на «Уэмбли» 29 мая. Победитель получит третью путевку в Чемпионшип из Лиги 1. Первые две уже достались финишировавшим в таблице на первом и втором местах «Плимуту» и «Ипсвичу».

    Скриншоты эфира Sky Sports, сервиса FlashScore

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    Источник: «Бомбардир»

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