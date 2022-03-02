- 2 марта 2022
- 08:58 Грилиш: «Перед матчем с «Питерборо» смотрели с Фоденом видео с Месси»
- 00:04 Кубок Англии. «Ман Сити» с капитаном Зинченко обыграл «Питерборо» и вышел в 1/4 финала 3
- 27 января 2018
- 17:28 Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Питерборо» и вышел в 1/8 финала 1
- 10 января 2017
- 10:46 «Челси» оспорит красную карточку Терри 1
- 8 января 2017
- 19:50 Кубок Англии. «Челси» в меньшинстве разгромил «Питерборо Юнайтед» 3
- 6 января 2017
- 21:29 Зума выйдет в стартовом составе «Челси» впервые с февраля 2016-го 1
- 11 февраля 2016
- 01:25 Кубок Англии. «Вест Бромвич» в серии пенальти одолел «Питерборо»
- 10 февраля 2016
- 21:38 «Питерборо» – «Вест Бромвич». Смотреть онлайн
- 16 октября 2015
- 12:39 Сын Фергюсона стал главным тренером «Донкастер Роверс»