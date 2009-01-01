Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4 млн

Питерборо Юнайтед - турнирная таблица

Питерборо
Англия. Первая лига
Стадион:
Лондон Роад
Сайт:
http://www.theposh.com
Тренер:
Даррен Фергюсон
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
Хаддерсфилд Таун
3
Плимут Аргайл
4
Брэдфорд Сити
5
Кембридж Юнайтед
6
Оксфорд
7
Уимблдон
8
Стокпорт Каунти
9
Стивенидж
10
Блэкпул
11
Бертон Альбион
12
Лутон Таун
13
Лестер
14
Рединг
15
Лейтон Ориент
16
Ноттс Каунти
17
Мэнсфилд Таун
18
Барнсли
19
Милтон Кинс Донс
20
Уиком Уондерерс
21
Питерборо Юнайтед
22
Бромли
23
Уиган Атлетик
24
Донкастер Роверс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
6
7
13
6
3
3
0
10
4
6
12
6
4
0
2
10
7
3
12
6
4
0
2
6
4
2
12
6
3
2
1
10
8
2
11
5
3
1
1
12
6
6
10
6
3
1
2
5
7
-2
10
6
3
0
3
16
10
6
9
6
2
3
1
11
7
4
9
6
2
2
2
11
9
2
8
6
2
2
2
10
10
0
8
6
2
2
2
12
13
-1
8
6
2
2
2
8
10
-2
8
5
2
1
2
12
7
5
7
6
2
1
3
11
9
2
7
6
1
4
1
7
7
0
7
6
2
1
3
8
11
-3
7
6
2
1
3
6
11
-5
7
6
0
5
1
8
10
-2
5
6
1
2
3
9
14
-5
5
6
1
2
3
4
10
-6
5
6
1
2
3
5
16
-11
5
6
1
1
4
5
10
-5
4
6
0
3
3
6
9
-3
3
Команда
1
Хаддерсфилд Таун
2
Мэнсфилд Таун
3
Уимблдон
4
Рединг
5
Плимут Аргайл
6
Брэдфорд Сити
7
Кембридж Юнайтед
8
Блэкпул
9
Бертон Альбион
10
Лутон Таун
11
Шеффилд Уэнсдэй
12
Оксфорд
13
Стивенидж
14
Ноттс Каунти
15
Питерборо Юнайтед
16
Стокпорт Каунти
17
Милтон Кинс Донс
18
Лестер
19
Уиган Атлетик
20
Барнсли
21
Донкастер Роверс
22
Уиком Уондерерс
23
Бромли
24
Лейтон Ориент
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
2
5
7
3
2
1
0
7
3
4
7
3
2
1
0
2
0
2
7
3
2
0
1
11
5
6
6
3
2
0
1
6
3
3
6
3
2
0
1
4
2
2
6
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
2
0
7
4
3
5
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
1
1
7
3
4
4
2
1
1
0
5
2
3
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
9
7
2
3
3
0
3
0
2
2
0
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
3
4
-1
2
3
0
1
2
4
6
-2
1
3
0
1
2
0
7
-7
1
3
0
0
3
4
8
-4
0
Команда
1
Шеффилд Уэнсдэй
2
Лейтон Ориент
3
Стокпорт Каунти
4
Оксфорд
5
Плимут Аргайл
6
Брэдфорд Сити
7
Стивенидж
8
Лестер
9
Кембридж Юнайтед
10
Хаддерсфилд Таун
11
Барнсли
12
Уиком Уондерерс
13
Бромли
14
Ноттс Каунти
15
Блэкпул
16
Лутон Таун
17
Бертон Альбион
18
Уимблдон
19
Милтон Кинс Донс
20
Рединг
21
Донкастер Роверс
22
Уиган Атлетик
23
Питерборо Юнайтед
24
Мэнсфилд Таун
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
3
3
9
3
2
1
0
7
1
6
7
3
2
0
1
7
3
4
6
3
2
0
1
7
4
3
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
2
0
1
2
2
0
6
3
1
2
0
6
2
4
5
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
5
8
-3
4
3
1
1
1
5
9
-4
4
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
7
10
-3
3
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
6
8
-2
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
1
2
3
5
-2
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
3
0
1
2
1
7
-6
1
3
0
0
3
1
8
-7
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
3
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
10:26
4
Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
10:14
1
ФотоБрозович нашел новый клуб
09:42
Семака назвали главной проблемой «Зенита»
08:57
12
Генич – о падении Кордобы: «Если бы это сделал Винисиус, то ТВ «Реала» точно бы оправдало»
08:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+