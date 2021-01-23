- 23 января 2021
- 22:31 Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты 1
- 7 февраля 2019
- 01:46 Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии 1
- 26 января 2019
- 20:00 Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты 1
- 5 июня 2018
- 06:56 «Донкастер» расторг контракт с сыном Алекса Фергюсона
- 9 мая 2018
- 07:14 Первые слова Фергюсона после выхода из комы: «Как сыграл «Донкастер»?» 9
- 21 сентября 2017
- 13:15 «Арсенал» в матче с «Донкастером» установил антирекорд посещаемости «Эмирейтс» 3
- 20 сентября 2017
- 23:40 Кубок английской лиги. «Челси, «Арсенал» и «Эвертон» проходят дальше, победив с общим счетом 9:1 3
- 23 августа 2017
- 13:27 Слуцкий: «Против серьезного «Донкастера» мы выставили молодежную команду» 6
- 22 августа 2017
- 23:33 Кубок английской лиги. «Халл Сити» Слуцкого проиграл «Донкастеру» и вылетел из турнира 18
- 13:54 Слуцкий: «Матч Кубка лиги с «Донкастером» станет серьезной проверкой для «Халла» 1
- 16 октября 2015
- 12:39 Сын Фергюсона стал главным тренером «Донкастер Роверс»
- 9 августа 2015
- 06:14 Соблюдая fair play «Донкастер» умышленно позволил сопернику сравнять счет 2