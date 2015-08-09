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    • Соблюдая fair play «Донкастер» умышленно позволил сопернику сравнять счет

    Соблюдая fair play «Донкастер» умышленно позволил сопернику сравнять счет

    Интересным образом завершился матч первого тура первой английской лиги между «Донкастером» и «Бери» (1:1). Когда один из игроков «Донкастера» получил повреждение футболисты «Бери» выбили мяч за боковую.Соблюдая fair play, нападающий «Донкастера» Гарри Форрестер попытался вернуть мяч гостям, но не рассчитал силы и поразил ворота, закинув мяч за шиворот голкиперу.

    После небольшого совещания хозяева позволили Леону Кларку беспрепятственно пройти с мячом от центра поля до ворот и сравнять счет.
    «Пол (Диков, главный тренер «Донкастера») сделал хорошее дело для футбола, потому что когда из игры пропадает мораль, для меня она теряет весь смисл. Я очень уважаю его за этот поступок. Сперва он попытался убедить судью зафиксировать неправильный ввод мяча из аута, а затем просто позволил нашей команде сравнять счет», – сказал после матча тренер «Бери» Дэвид Флиткрофт.

    Источник: Р-Спорт

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    09.08.2015 06:14
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    Комментарии (3)
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    Archi1968
    1439097336
    Молодцы,у нас такое не сделали бы.Респект игрокам.
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    ologreds
    1694997443
    numo438323
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