Соблюдая fair play «Донкастер» умышленно позволил сопернику сравнять счет

Интересным образом завершился матч первого тура первой английской лиги между «Донкастером» и «Бери» (1:1). Когда один из игроков «Донкастера» получил повреждение футболисты «Бери» выбили мяч за боковую.Соблюдая fair play, нападающий «Донкастера» Гарри Форрестер попытался вернуть мяч гостям, но не рассчитал силы и поразил ворота, закинув мяч за шиворот голкиперу.

После небольшого совещания хозяева позволили Леону Кларку беспрепятственно пройти с мячом от центра поля до ворот и сравнять счет.

«Пол (Диков, главный тренер «Донкастера») сделал хорошее дело для футбола, потому что когда из игры пропадает мораль, для меня она теряет весь смисл. Я очень уважаю его за этот поступок. Сперва он попытался убедить судью зафиксировать неправильный ввод мяча из аута, а затем просто позволил нашей команде сравнять счет», – сказал после матча тренер «Бери» Дэвид Флиткрофт.