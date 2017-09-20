Кубок английской лиги. «Челси, «Арсенал» и «Эвертон» проходят дальше, победив с общим счетом 9:1

Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. Лондонские «Челси» и «Арсенал» обыграли соперников, представляющих низшие дивизионы. За «пенсионеров» хет-триком отметился Миши Батшуайи.

Ливерпульский «Эвертон» не заметил сопротивления со стороны «Сандерленда», который еще в прошлом сезоне играл в АПЛ.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Арсенал – Донкастер – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Уолкотт, 25.

Челси – Ноттингем Форест – 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Кенеди, 12; 2:0 – Батшуайи, 18; 3:0 – Мусонда, 39; 4:0 – Батшуайи, 52; 5:0 – Батшуайи, 85; 5:1 – Дариква, 90+1.

Эвертон – Сандерленд – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Калверт-Льюин, 38; 2:0 – Калверт-Льюин, 51; 3:0 – Ниасс, 82.

Результаты Кубка английской лиги