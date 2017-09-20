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    Кубок английской лиги. «Челси, «Арсенал» и «Эвертон» проходят дальше, победив с общим счетом 9:1

    Состоялись очередные матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. Лондонские «Челси» и «Арсенал» обыграли соперников, представляющих низшие дивизионы. За «пенсионеров» хет-триком отметился Миши Батшуайи.

    Ливерпульский «Эвертон» не заметил сопротивления со стороны «Сандерленда», который еще в прошлом сезоне играл в АПЛ.

    Кубок английской лиги. 1/16 финала

    Арсенал – Донкастер – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Уолкотт, 25.

    Челси – Ноттингем Форест – 5:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кенеди, 12; 2:0 – Батшуайи, 18; 3:0 – Мусонда, 39; 4:0 – Батшуайи, 52; 5:0 – Батшуайи, 85; 5:1 – Дариква, 90+1.

    Эвертон – Сандерленд – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Калверт-Льюин, 38; 2:0 – Калверт-Льюин, 51; 3:0 – Ниасс, 82.

    Результаты Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 23:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 21 сентября 2017, 07:25

      Челси-Эвертон,интересно будет)))

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 сентября 2017, 05:09

      Без сенсаций, но Арсенал прошел с трудом.

      0
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 21 сентября 2017, 00:49

      Самое главное чтобы и дальше с таким же напором играли

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