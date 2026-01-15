Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!

«Арсенал» выиграл первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги-2025/26.

Команда Микеля Артеты на выезде была сильнее «Челси». Итоговый счет – 3:2 в пользу гостей.

Виктор Дьекереш оформил 1+1, Алехандро Гарначо сделал дубль.

Ответный полуфинал Кубка лиги между этими клубами запланирован на 3 февраля.