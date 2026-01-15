Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!

«Арсенал» выиграл первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги-2025/26.
Команда Микеля Артеты на выезде была сильнее «Челси». Итоговый счет – 3:2 в пользу гостей.
Виктор Дьекереш оформил 1+1, Алехандро Гарначо сделал дубль.
Ответный полуфинал Кубка лиги между этими клубами запланирован на 3 февраля.
Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
Челси - Арсенал - 2:3 (0:1)Календарь турнира
Голы: 0:1 - Б. Уайт, 7; 0:2 - В. Дьекереш, 49; 1:2 - А. Гарначо, 57; 1:3 - М. Субименди, 71; 2:3 - А. Гарначо, 83.
Источник: «Бомбардир»