  • Главная
  • Новости
  • Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!

Кубок лиги. «Арсенал» победил «Челси» в гостевом полуфинале – 3:2!

Сегодня, 00:56
1

«Арсенал» выиграл первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги-2025/26.

Команда Микеля Артеты на выезде была сильнее «Челси». Итоговый счет – 3:2 в пользу гостей.

Виктор Дьекереш оформил 1+1, Алехандро Гарначо сделал дубль.

Ответный полуфинал Кубка лиги между этими клубами запланирован на 3 февраля.

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
Челси - Арсенал - 2:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Б. Уайт, 7; 0:2 - В. Дьекереш, 49; 1:2 - А. Гарначо, 57; 1:3 - М. Субименди, 71; 2:3 - А. Гарначо, 83.
Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Арсенал Челси
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768447202
Тут странно, что Арсенал умудрился аж 2 мяча пропустить, в этом году Арсенал в таком порядке в обороне, что можно в учебники заносить, как они обороняются))) Ну и чего там Челси, зачем тренера сняли, пока выхлопа никакого нет
Ответить
