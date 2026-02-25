Введите ваш ник на сайте
В Норвегии без ума от Хайкина: «Заслужил место в Зале славы»

Сегодня, 11:58
2

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт отреагировал на выход «Буде-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

  • Норвежский клуб в 1/16 финала обыграл «Интер» с общим счетом 5:2.
  • В обоих матчах ворота «Буде» защищал россиянин Никита Хайкин.

«Это действительно самая неожиданная сказка. Возможно, «Буде-Глимт» – самая большая сенсация в истории Лиги чемпионов. И Хайкин снова был великолепен – так же, как и на протяжении всего турнира. Он сделал все, чтобы заслужить и признание, и паспорт, но он принципиален и не собирается проходить вне очереди, поэтому нам остается только скрестить пальцы и ждать.

В Буде Никита уже легенда! И это приключение далеко не окончено. Он будет кандидатом на все возможные индивидуальные награды в Норвегии. Более того, Хайкин полностью заслужил звание заслуженного мастера спорта Норвегии и место в Зале славы норвежского футбола. А вся страна, прежде всего, надеется, что он сможет сыграть за сборную на чемпионате мира этим летом», – сказал Сальтведт.

Еще по теме:
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина выбил «Интер» с общим счетом 5:2 9
Кафанов назвал трех российских вратарей лучшими в мире
Хайкин честно ответил, сыграет ли он за Норвегию на ЧМ-2026
Источник: Sport24
Лига чемпионов Норвегия. Элитсериен Буде-Глимт Интер Хайкин Никита
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
САДЫЧОК
1772010094
Сейчас из наших вратарей-он номер один.По трофеям Сафонов.
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772012442
Норвегии повезло с вратарем, если Хайкин все же оформит паспорт... Агкацев еще не готов на 100%, Сафонов что-то в сборной часто ляпы допускает... правда, и мы пока в официальных турнирах пока что принимаем участие лишь со зрительской стороны перед экраном....
Ответить
