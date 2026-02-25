В Норвегии без ума от Хайкина: «Заслужил место в Зале славы»

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт отреагировал на выход «Буде-Глимт» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Норвежский клуб в 1/16 финала обыграл «Интер» с общим счетом 5:2.

В обоих матчах ворота «Буде» защищал россиянин Никита Хайкин.

«Это действительно самая неожиданная сказка. Возможно, «Буде-Глимт» – самая большая сенсация в истории Лиги чемпионов. И Хайкин снова был великолепен – так же, как и на протяжении всего турнира. Он сделал все, чтобы заслужить и признание, и паспорт, но он принципиален и не собирается проходить вне очереди, поэтому нам остается только скрестить пальцы и ждать.

В Буде Никита уже легенда! И это приключение далеко не окончено. Он будет кандидатом на все возможные индивидуальные награды в Норвегии. Более того, Хайкин полностью заслужил звание заслуженного мастера спорта Норвегии и место в Зале славы норвежского футбола. А вся страна, прежде всего, надеется, что он сможет сыграть за сборную на чемпионате мира этим летом», – сказал Сальтведт.