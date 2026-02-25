Введите ваш ник на сайте
Тренер «Буде-Глимт» оценил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 08:40
2

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен высказался о гостевой победе над «Интером» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

«Если подводить итог матча, то, думаю, понятно, что в первом тайме мы выглядели немного испуганными и встревоженными. В обороне мы были неплохи, но просто не осмеливались ничего делать с мячом, постоянно его теряли.

Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру. Не совсем так представляли себе ход матча, но гол, который мы забили, сделав счет 2:0, был фантастическим. И это для нас типично – нам каким-то образом удается собрать все воедино, когда это действительно необходимо.

Путь к тому, где мы сейчас находимся, был непростым, и в этом пути участвовало множество людей. Команда, тренерский штаб, медицинский отдел и все, кто каждый день работает за кулисами, чтобы добиться этих небольших успехов. За этим стоит невероятное количество людей», – сказал Кнутсен.

  • Гол у «Интера» забил Алессандро Бастони на 76-й минуте. У «Буде-Глимт» отличились Йенс Хеуге на 58-й и Хэкон Эвьен на 72-й.
  • В первом матче норвежский клуб победил со счетом 3:1.

Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Буде-Глимт Интер Кнутсен Кьетил
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1772002265
Знаковое событие для норвежского футбола
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772008217
Вдуют они таким Ливерам или Тотенхемам,как пить дать
Ответить
