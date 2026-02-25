Тренер «Буде-Глимт» оценил выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Буде-Глимт» Кьетил Кнутсен высказался о гостевой победе над «Интером» (2:1) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

«Если подводить итог матча, то, думаю, понятно, что в первом тайме мы выглядели немного испуганными и встревоженными. В обороне мы были неплохи, но просто не осмеливались ничего делать с мячом, постоянно его теряли.

Во втором тайме мы гораздо лучше контролировали игру. Не совсем так представляли себе ход матча, но гол, который мы забили, сделав счет 2:0, был фантастическим. И это для нас типично – нам каким-то образом удается собрать все воедино, когда это действительно необходимо.

Путь к тому, где мы сейчас находимся, был непростым, и в этом пути участвовало множество людей. Команда, тренерский штаб, медицинский отдел и все, кто каждый день работает за кулисами, чтобы добиться этих небольших успехов. За этим стоит невероятное количество людей», – сказал Кнутсен.