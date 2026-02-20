Агент Головина прокомментировал удаления игрока в двух матчах подряд

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на очередное удаление игрока.

Полузащитник «Монако» получил красную карточку в начале 2-го тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Таким образом, Головин пропустит ответную встречу.

Это 2-е удаление россиянина за последнюю неделю. Ранее он получил красную в игре с «Нантом» (3:1).

«Александр проводит все матчи на стабильно высоком уровне.

Два удаления подряд? Мы разговаривали с Сашей, обсуждали это. Это футбол. Он все сам понимает и будет помогать в оставшихся матчах «Монако» решать те задачи, которые поставило руководство клуба», – сказал Клюев.