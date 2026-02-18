Лига чемпионов. «Ньюкасл» в гостях уничтожил «Карабах» – 6:1!

«Ньюкасл» серьезно приблизился к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом стыковом матче они на выезде разгромили «Карабах» со счетом 6:1.
Энтони Гордон оформил покер, по одному мячу забили Малик Тиав и Джейкоб Мерфи. У хозяев поля отличился Эльвин Джафаргулиев.
Ответная встреча состоится 24 февраля на «Сент-Джеймс Парк».
Лига чемпионов. 1/16 финала
Карабах - Ньюкасл - 1:6 (0:4) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Э. Гордон, 3; 0:2 - М. Тиав, 8; 0:3 - Э. Гордон, 32 (с пенальти); 0:4 - Э. Гордон, 34; 0:5 - Э. Гордон, 45+1 (с пенальти); 1:5 - Э. Джафаргулиев, 55; 1:6 - Д. Мерфи, 72.
Источник: «Бомбардир»