Лига чемпионов. «Ньюкасл» в гостях уничтожил «Карабах» – 6:1!

«Ньюкасл» серьезно приблизился к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом стыковом матче они на выезде разгромили «Карабах» со счетом 6:1.

Энтони Гордон оформил покер, по одному мячу забили Малик Тиав и Джейкоб Мерфи. У хозяев поля отличился Эльвин Джафаргулиев.

Ответная встреча состоится 24 февраля на «Сент-Джеймс Парк».